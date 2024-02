BBB 24: Fernanda confessa que não quer conviver com sister: "Não vou aguentar"

Durante uma conversa com Giovanna Pitel no BBB 24, Fernanda confessou que não quer conviver até os cem dias com uma sister

Em conversa com Giovanna Pitel na área externa da casa do BBB 24 nesta quinta-feira, 15, Fernanda relembrou o discurso do apresentador Tadeu Schmidt durante a eliminação de Marcos Vinicius na última terça-feira, 13.

A confeiteira, então, falou sobre Beatriz e confessou que não gostaria de conviver com a sister até o fim do reality show. "Com quem eu quero conviver até os cem dias? Eu não quero conviver até os cem dias com a Bia. Não vou aguentar ouvir a voz dela. Desculpa, não vou", disparou ela.

E completou: "Porque eu consigo ignorar até um certo ponto, até o ponto que tem gente, respeitar até a indiferença do outro. Mas quando não tiver mais ninguém... Quero ir até lá com pessoas que eu vou aguentar, pessoas que eu gosto do temperamento, posicionamento, discernimento", finalizou.

Mais cedo, Fernanda contou para Pitel quem deseja puxar para o paredão, caso tenha a chance. "Eu tenho certeza de que eu vou, só que se eu não for Líder nem Anjo, eu preciso entender todos os lados. E dependendo do cenário, a gente tá falando em colocar o Matteus, a gente não sabe como vai ser a próxima dinâmica... mas se tiver 'puxe', eu tava pensando em puxar o Bin, porque eu sempre acredito que se trata do Paredão que você cai. Por mais que eu goste muito de mim no jogo, sempre vai tratar do que o Brasil tá comprando, do que você fala... Eu não sei como o Brasil compra o Matteus. Aí cai eu, Matteus e Deniziane", analisou.

Equipe de Fernanda se pronuncia após acusação contra Davi

A equipe da participante Fernanda decidiu se pronunciar publicamente a respeito da polêmica envolvendo o comentário da sister sobre Davi no BBB 24, da Globo. Através do perfil oficial da confeiteira, sua assessoria pediu desculpas à família do brother por, momentos antes, um vídeo com corte de uma fala da confeiteira viralizar nas redes sociais.

Após checarem os fatos, a equipe da sister descobriu que o vídeo havia sido publicado por um membro do próprio time, que já foi afastado da função. De acordo com eles, o corte do diálogo abriu margem "para um contexto inexistente". Confira o pronunciamento!