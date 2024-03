BBB 24: Equipe de Raquele expõe ataques racistas e toma providências

Nesta quinta-feira, 7, a equipe de Raquele se pronunciou sobre os ataques racistas que vêm sendo direcionados à sister. "Crime"

Nesta quinta-feira, 7, a equipe da participante Raquele, do BBB 24, expôs nas redes sociais uma série de ataques racistas digiridos à doceira nos últimos dias e avisaram que já estão tomando as devidas providências.

"Reunimos 29 dos incontáveis comentários, mensagens e marcações que temos recebido nas redes sociais da Raquele nos últimos dias, dias esses em que os ataques se intensificaram muito, e não só para Raquele, como para Leidy Elin e Pitel. Raquele tem 23 anos, é doceira, estudante de engenharia mecânica, luta desde os 12 anos para ter qualidade de vida e poder proporcionar isso aos seus. E estar no BBB é justamente para buscar a concretização desse desejo e dessa luta: poder realizar seus sonhos e garantir qualidade de vida a sua família", iniciou o texto publicado no Instagram.

"Nós, como representantes de uma mulher preta, sabíamos exatamente as chances em lidar com esse tipo de comentário, mas não permitiríamos JAMAIS deixar esses atos impune. Racismo é CRIME, Injúria Racial é CRIME, e pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de etnia, raça, sexo, cor, ou gênero. Tudo está devidamente encaminhado ao nosso jurídico, e também aos Órgãos da Segurança Pública, com intuito de responsabilizar cada um por suas atitudes impensadas. RACISTAS NÃO PASSARÃO!", finalizaram.

Em dia de Eliminação, Michel dá conselho para Raquele e Giovanna

Em dia de eliminação, Michel aproveitou para dar um conselho para as amigas e aliadas, Giovanna e Raquele, e as emocionou.

Pouco antes de começar o programa ao vivo da última terça-feira, 5, o brother, que disputou o paredão ao lado de Davi e Alane, se reuniu com as sisters no Quarto Gnomo.

O professor de geografia começou se declarando para a nutricionista e para doceira: "Por colocar vocês na minha vida aqui, por ter vocês como aliadas. Espero que isso não aconteça, mas caso eu saia, nunca tirem uma mão da outra. Continuem sempre se defendendo. A nossa união é muito bonita, acho que ninguém criou isso aqui que a gente criou", disse enquanto elas iam às lágrimas.

"Continuem com muita força. Estou falando agora porque eu não sei. Óbvio que eu não quero sair, mas ali naquela confusão toda a gente não tem tempo de falar", disse se referindo ao momento em que os eliminados têm para se despedir dos participantes.