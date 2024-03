BBB 24: Giovanna dispara sobre Davi: "Não é um favorito para ganhar o jogo"

Em conversa com Leidy, Giovanna dá sua opinião sobre perfil de Davi no Big Brother Brasil 24

Giovanna analisou o jogo de Davi em conversa com Leidy Elin durante a noite desta terça-feira, 05, no Big Brother Brasil 24.

Na área externa, as duas falavam sobre o paredão, que irá eliminar Davi, Michel ou Alane daqui a pouco, quando a nutricionista opinou sobre o motorista de aplicativo.

"Acho que o Davi não tá tão ileso assim não...porque ele é aquele perfil perfeito para incomodar por um tempo, a galera vai deixando para criar um enredo na casa. Mas quando vai aproximando do final do jogo, o povo já fala 'na hora que cair, corre com ele', se não acaba indo para a final", começou.

"Chato", comentou Leidy. "O negócio é que pessoas do perfil dele, as pessoas querem que fique para que a gente fique incomodada aqui, crie as coisas, mas não é um perfil querido pelo público", continuou a sister.

Em seguida, Giovanna afirmou que o perfil de Davi não é de favorito para vencer o reality. "Não é um perfil que as pessoas amam. As pessoas gostam de assistir, mas não é um favorito às vezes para ganhar o jogo", concluiu.