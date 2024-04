BBB 24: Davi revela ter presenciado agressão da mãe: "Me senti impotente"

Davi desabafou contando ter presenciado sua mãe sofrer violência doméstica de seu padrasto

Davi se abriu durante a tarde desta quarta-feira, 10, e contou que já presenciou violência doméstica contra sua mãe. Tudo começou quando os brothers comentaram sobre a série que assistiram no BBB 24 com cenas de violência contra a mulher. Após a exibição, o baiano contou sobre o gatilho que teve lembrando de quando sua mãe foi agredida por seu padrasto.

"Meu padrasto também bateu na minha mãe", disse ele. "Meu Deus...", reagiu Matteus. "Eu vi", completou o motorista de aplicativo. "E [você] virou bicho?", questionou o gaúcho. "Fiz nada com ele, não...", falou Davi.

Alegrete, então, quis saber se o brother era pequeno e ele disse que não e que se sentiu impotente. "O cara que é meu padrasto foi bater em minha mãe e eu me senti impotente de não poder ajudar minha mãe. A dor, o sofrimento, ver minha mãe chorando...", desabafou.

Em seguida, ele disse que viu o padrasto batendo no portão para querer entrar e bater em sua mãe: "Naquele momento o que me restou foi 'vou ter que falar com alguém [...]'. Procurei quem tinha força para botar, naquele momento, ideia".

Davi contou que um amigo 'sangue no olho' o ajudou com a situação e que seu padrasto foi embora correndo e nunca mais apareceu em sua casa. "Para mim foi muito f*** aquela cena, minha mãe apanhando", desabafou. "Ver minha mãe apanhando foi muito f***, muito triste", continuou.

Em seguida, o brother disse que teve gatilhos por ver as cenas e que acredita que as outras sisters também. "É feio a gente ver a situação de um homem agredir uma mulher", pontuou. Matteus acrescentou: "Nada justifica e o respeito é uma coisa básica".

O baiano também afirmou que lembra que sua mãe não quis ir à delegacia dar queixa.

Após a declaração, a equipe de Davi se pronunciou dizendo que esse episódio aconteceu há 8 anos e que ele e sua irmã mais velha trabalharam para ajudar na estabilização financeira da mãe para que ela pudesse se separar.

O baiano disse que quando viu o homem batendo na mãe dele, saiu correndo na rua procurar ajuda e impedir mais ainda a agressão pois ele sozinho era desvantagem. #BBB24pic.twitter.com/dTpfPLspMW — CHOQUEI (@choquei) April 10, 2024