BBB 24: Davi diz que rivais 'vão sair um por um': "Cair no próprio veneno"

Após sister desmontar a mesa que Davi montou na cozinha do BBB 24, o brother desabafou com Alane e fez criticas ao rivais

Na área externa da casa do BBB 24, Davi desabafou com Alane após descobrir que Fernanda desmontou a mesa posta por ele. O baiano criticou os rivais e afirmou que eles fazem isso para provocá-lo.

"É jogar o jogo deles mesmo. Se eles querem ver a gente irritado, fica tranquilo, cara. A nossa paz é a raiva deles", disse o motorista de aplicativo para a sister. "A nossa felicidade, a gente ser a gente, é a raiva deles", comentou a bailarina.

Enquanto desfazia a mesa organizada por Davi, Fernanda encontrou um inseto e reclamou de terem colocado um pano molhado na gaveta. Depois, a sister disse que a comida estava exposta. #BBB24pic.twitter.com/HnFN225Bca — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) March 18, 2024

Em seguida, Davi falou sobre o que motiva essas atitudes dos adversários. "Porque eles queriam fazer o que a gente faz. Fala: 'Poxa, acho bonito o que eles fazem, acho interessante a pessoa que ele é, a pessoa que ele é'", opinou ele. "Aí a admiração vira inveja", afirmou Alane.

"Eu admiro muito ele, mas eu não posso falar que eu admiro muito ele, então eu vou provocar ele, eu quero tirar ele da casa. Eles vão fazer alguma coisa para tentar provocar a gente, para tirar a gente do sério... No fundo, no fundo, eles querem que a gente saia", acrescentou o brother. "Não é nem no fundo, é no raso mesmo", respondeu a bailarina.

Davi seguiu criticando os rivais e disparou: "Mas o que acontece? Eles vão cair no próprio veneno deles aos poucos. Vai sair um por um deles. Não é para a gente ficar se preocupando. O mal vai se destruir por si só", garantiu.

Davi detona postura de sister no jogo

Davi deu sua opinião sobre o jogo de Raquele no Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com Matteus na piscina da casa. Na tarde desta segunda-feira, 18, o baiano comentou a participação da sister, que está disputando o décimo terceiro paredão ao lado de Beatriz e Alane.

"A Raquele é uma pessoa que é a bandeirinha do jogo, né? Ela só joga pela lateral ali, levantando a bandeira. Quando ela quer levantar", começou o brother. Em seguida, o motorista de aplicativo continuou opinando: "A gente não vê ela se mostrando na casa, ela não está envolvida em muita situação, quer ficar em um jogo confortável. Aí, quando está correndo risco, quer se levantar. Aí, brada".