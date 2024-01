BBB 24: Davi desabafa sobre cortar cabelo de Rodriguinho: "Acha que foi fácil?"

Em conversa com Isabelle, Davi confessou que não foi fácil cortar o cabelo de Rodriguinho, já que está no paredão por indicação dele

Davi conversou com Isabelle sobre sua atitude de cortar o cabelo de Rodriguinho após o cantor, o atual líder do BBB 24, tê-lo colocado no paredão. Ele disputa a preferência do público com Juninho e Thalyta.

O motorista de aplicativo confessou que seu lado humano falou mais alto. "Você acha que foi fácil pra mim cortar o cabelo do Rodriguinho? O cara me botou no paredão. Mas eu tenho um lado humano dentro de mim, e eu sei separar o que é jogar e o que é amizade", disse ele para a sister, que está no Castigo no Monstro.

A atitude de Davi também deixou Rodriguinho surpreso. O cantor contou para os colegas de confinamento que seu adversário cortou seu cabelo, mesmo estando no paredão por sua causa. "Meu adversário que cortou o meu cabelo", contou o cantor ao mostrar o resultado do corte para os brothers. Em seguida, Rodriguinho se mostrou surpreso com a atitude de Davi. "Isso é diplomacia. Eu pus o cara no Paredão e ele ainda corta meu cabelo. Ele me deu um tapa com luva de pelica", refletiu.

Rodriguinho critica Davi após indicá-lo ao paredão

Após formarem o segundo paredão do BBB 24, da Globo, os participantes se dividiram entre os cômodos da casa e repercutiram os últimos acontecimentos desta última sexta-feira, 12. Rodriguinho, líder da semana, não poupou críticas a Davi, indicado direto à berlinda por ele.

No Quarto Fada, em conversa com Leidy Elin e Lucas Henrique, o pagodeiro falou sobre as palavras usadas por Davi em sua justificativa para permanecer no reality show. "Bem folgado, né?", comentou o cantor, que achou ruim o fato de ter sido citado pelo motorista de aplicativo. "[...] Você nunca pode falar da pessoa, você tem que falar de você. Ele falou de mim, ele tem que falar dele", disparou o líder. Confira a conversa completa!