BBB 24: Rodriguinho critica Davi após indicá-lo ao paredão: 'Folgado'

Líder da semana, Rodriguinho não gostou da justificativa que Davi usou para pedir permanência no jogo ao público no BBB 24

Clima tenso entre os brothers! Após formarem o segundo paredão do BBB 24, da Globo, os participantes se dividiram entre os cômodos da casa e repercutiram os últimos acontecimentos desta sexta-feira, 12. Rodriguinho, líder da semana, não poupou críticas a Davi, indicado direto à berlinda por ele.

No Quarto Fada, em conversa com Leidy Elin e Lucas Henrique, o pagodeiro falou sobre as palavras usadas por Davi em sua justificativa para permanecer no reality show. "Bem folgado, né?", comentou o cantor.

Leidy Elin, então, discordou da opinião de Rodriguinho e defendeu o motorista de aplicativo: "Ele se posiciona". "Se ele se posicionasse, ele não estaria fazendo esse showzinho que ele está fazendo agora. Posição é 'votei e acabou'. Você nunca pode falar da pessoa, você tem que falar de você. Ele falou de mim, ele tem que falar dele", disparou o líder.

"Você não tem que achar nada do meu jogo, meu irmão. Ache do seu", continuou Rodriguinho, criticando o colega de confinamento e, possivelmente, novo rival de jogo.

Em sua justificativa ao vivo, Davi disse que o artista não possui estratégia alguma. Vale lembrar que o resultado da eliminação acontecerá no próximo domingo, 14, ao vivo, logo após a exibição do 'Fantástico'.

O Davi simplesmente mastigou o Rodriguinho AO-VIVASSO e ainda fez um baita discurso pra ficar no #BBB24. https://t.co/Hu47sa3aB2 — POPTime (@siteptbr) January 13, 2024

Confira como foi a votação do segundo paredão no BBB 24:

Para fechar a primeira semana do BBB 24 com chave de ouro, os brothers foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite desta sexta-feira, 12. Davi, Juninho e Thalyta foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Rodriguinho, líder da semana, foi direto e reto ao revelar sua decisão de indicação ao segundo paredão da temporada e colocou Davi. Na noite de quinta-feira, 11, o pagodeiro havia colocado o motorista de aplicativo, Beatriz e Isabelle 'Na Mira'.

O cantor, então, justificou o voto: "Na realidade não tinha ninguém para escolher nessa primeira semana, gosto de todo mundo, inclusive dele [Davi]. Meu critério de votação é que ele votou em mim no primeiro paredão. É um jogo, estratégia."