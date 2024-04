BBB 24: Davi alerta sisters após interação com rival: "O jogo continua"

Após ver a interação entre Alane, Beatriz e Isabelle com Pitel, Davi decidiu conversar com as aliadas e aconselhá-las sobre a situação

Na tarde desta segunda-feira, 1º, Davi e Matteus conversaram com Alane, Beatriz e Isabelle sobre a interação que elas tiveram com Pitel mais cedo. Durante o papo no Quarto Fada, o baiano alertou as sisters sobre o jogo ainda não ter acabado, e o gaúcho falou que as aliadas precisam tomar cuidado.

"Eu sei que a gente está chegando na reta final do jogo, mas assim, como eu estou falando com ele. Eu, Davi, o meu jogo, eu não vou... Eu sei que está todo mundo nesse clima", começou o motorista de aplicativo. Alane interrompeu o brother: "Tu não quer confraternizar."

"Não é confraternizar, é só cuidar, entendeu?", respondeu Matteus. "Tudo bem, ninguém está fazendo nada de jogo lá", afirmou a paraense. "Eu entendo, ninguém está falando de jogo. Eu sei que a gente está chegando na reta final do jogo, já está faltando quinze dias para a 'finaleira', todo mundo está ansioso, todo mundo está querendo... Essa ansiedade que todo mundo tem, mas o jogo ainda não acabou, o jogo continua", comentou Davi.

Alane seguiu se explicando. "Claro, mas a gente falou isso lá. Eu falei 'Pitel, isso que a gente está fazendo não tem a ver com jogo, isso aqui são pessoas conversando", ressaltou a bailarina. "Eu deixei bem claro para ela 'Pitel, você falou, você me magoou, eu não vou calar minha boca'. Então assim, eu não vou me calar. No Sincerão eu vou descer a lenha", garantiu Beatriz.

Pouco tempo depois, Isabelle chama Davi para participar da brincadeira com os outros participantes. "Eu também estou indo, mas pô. Eu parei para dar um conselho a vocês", explica o baiano. Ao ouvir o comentário, Alane respondeu: "Davi, eu aceito o seu conselho, eu só estou falando que eu entendo. Eu não estou dizendo que eu sou besta e vou cair, eu estou dizendo que eu estou deixando claro que eu sei que eu não vou falar de jogo com as pessoas, para você não se preocupar com isso, é só isso."

"Eu não estou com receio de nada não, só falei", comentou ele. "Tudo bem, então eu botei palavras na sua boca, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, eu estou dizendo que eu sei diferenciar jogo de uma brincadeira no gramado", falou a bailarina.

O brother ressalta que só queria dar um conselho, e a sister agradece. "Obrigada, Davi, eu só estou deixando claro que eu sei diferenciar as coisas. Obrigada por se preocupar, você é a pessoa que dá os melhores conselhos para mim", finalizou.