BBB 24: Boninho revela spoilers da decoração do reality show

Está chegando a hora! Casa do BBB 24 já está decorada e o diretor de TV Boninho revela detalhes da decoração da temporada

O BBB 24, da Globo, tem a estreia prevista para o dia 8 de janeiro e novos spoilers foram revelados nesta sexta-feira, 29. Desta vez, o diretor de TV Boninho compartilhou um vídeo com detalhes de como será a decoração da casa mais vigiada do Brasil.

A mansão do reality show já está na fase final da decoração para a grande estreia . Assim, ele mostrou os detalhes do que já está pronto. Nas imagens reveladas por Boninho, o público pode ver detalhes dourados, estrelas estilizadas, desenho de sapo, várias plantas artificiais, livros, uma mão segurando uma maça vermelha e até um enfeite feito de engrenagens.

No BBB 24, a casa recebeu a decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção . A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá detalhes inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

Vale lembrar que a Globo também já revelou que o prêmio do BBB 24 poderá chegar a R$ 3 milhões.

Como será a nova votação no BBB 24?

A contagem regressiva para a estreia do BBB 24, da Globo, já começou. O reality show estreia no dia 8 de janeiro e os detalhes da nova temporada estão chegando ao conhecimento do público. Uma das novidades é o novo formato de votação nos paredões.

A emissora já confirmou que a votação no Big Brother Brasil 24 será em um sistema misto, ou seja, o público vai ter duas formas de votar nos seus participantes favoritos.

O primeiro formato é o Voto da Torcida, no qual os telespectadores fazem login no site da Globo e votam quantas vezes quiserem. Enquanto isso, o segundo formato é o Voto Único, no qual a pessoa precisa colocar o seu CPF e poderá votar apenas uma vez em cada paredão.

Assim, o paredão será definido com a média das votações, sendo 50% do Voto da Torcida e 50% do Voto Único.