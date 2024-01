BBB 24: Boninho alfineta ADMs dos brothers: ‘Isso não convence ninguém'

Boninho alfineta atitude de ADMs das redes sociais dos brothers no BBB 24 em vídeo publicado em suas redes sociais; confira!

Em suas redes sociais, o diretor Boninho não deixou barato para os administradores das redes sociais dos participantes do BBB 24. Nesta quarta-feira, 10, o Big Boss publicou um vídeo com uma alfinetada na maneira como um deles lidou com uma situação que aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No seu perfil oficial do Instagram, Boninho caiu na risada ao falar sobre uma nota de esclarecimento publicada no perfil do brother Maycon Cosme, que fez comentários capacitistas sobre o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues. No registro, o diretor do programa provocou os administradores.

"Posso falar uma coisa? Como o ADM consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara tá pensando qualquer coisa, e aí eles vêm e: 'Nota de esclarecimento que o tal cara não está...'. Gente, ADM, cai na real. Isso não convence ninguém. Fecha a boca, reza para eles não falarem m*rda e segue o barco. Mas começar a fazer nota de esclarecimento, começar a discutir aqui fora, não adianta coisa nenhuma. Fica a dica!", disse Boninho em meio de risadas.

Na legenda, o Big Boss ainda adicionou ao seu puxão de orelha e deu dica aos administradores. "Eita! Essa praga de ADMs não entendeu que isso não funciona. Nota de esclarecimento, desculpas, deixem os cara jogarem lá dentro e segurem os BO’s! Alguém sai da pelada e não fala mais com o amigo? BBB é um jogo que roda lá dentro. Como na pelada, o é jogo nas quatro linhas. Terminou vai todo mundo beber uma cerva. Se divertir. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, levou. Tá tudo na paz!!! Ou não! Kkkkk", escreveu ele.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

MC Bin Laden se justifica após dar emoji de 'cobra' para Wanessa Camargo

Mais cedo nesta quarta-feira, 10, o primeiro Queridômetro do BBB 24 deu o que falar entre os brothers. Isso porque a cantora Wanessa Camargo recebeu uma 'cobra' de MC Bin Laden, e o cantor foi até o quarto Gnomo conversar com a artista e justificar sua escolha.

"Eu analisando você dentro do jogo. Não tenho como analisar sua personalidade e caráter porque eu não ouvi muita coisa. Só que eu analisando quem está montando estratégia de unir galera, pra montar um grupo. Eu vejo você como a única jogadora de um outro lado que está se formando um grupo", pontuou o famoso.

Ele seguiu explicando: "Não é por mal, eu até falei com o Juninho. Ela é uma ótima jogadora. Só que assim, se tivesse camaleão seria uma pessoa que se camufla em vários lugares. (...) É uma pessoa estratégica", analisou.

Wanessa interrompeu Bin Laden e também se explicou. "É da minha vida. Na escola eu andava com os populares e os nerds. Eu andava com as turmas todas", afirmou. "É uma pessoa estratégica, tá ligado? Não é por mal", falou o cantor. "Eu entendo", finalizou a cantora.