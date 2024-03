BBB 24: Bin Laden planeja colocar sister no paredão: 'Não tem como continuar'

Indignado com os últimos acontecimentos no BBB 24, Bin Laden criticou o comportamento de uma sister e afirmou que ela deve ser eliminada

Enquanto os brothers se divertiam na festa da líder Giovanna, MC Bin Laden e Lucas Henrique aproveitaram o momento para bater um papo sobre os últimos acontecimentos na casa do BBB 24, da Globo. Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 21, o cantor criticou o comportamento que Beatriz teve mais cedo com a visita de Sabrina Sato no confinamento.

Para o artista, Bia possui muita infração e deveria ir novamente ao Paredão. Nesta semana, a sister enfrentou a berlinda junto com Alane e Raquele, eliminada do jogo com 87,14% dos votos.

"Nós estamos com o jogo na mão essa semana. A gente tem que mandar a Bia para o paredão", opinou Bin Laden. "Não o Alegrete?", questionou Lucas, afirmando que Matteus não enfrenta a zona de risco há algum tempo. O cantor, por sua vez, explicou seu ponto de vista para desejar a sister na berlinda.

"A Bia já tem muita infração na casa, o que ela fez é muito grave. Ela poderia ter machucado uma pessoa [Sabrina Sato] que veio para conversar com a casa inteira; às vezes ela acha que pode fazer o que ela quiser aqui dentro", declarou o brother. Mais cedo, a participante acabou derrubando Sabrina Sato durante uma breve visita da apresentadora.

"Tira a oportunidade de outras pessoas de interagir com quem vem na casa", concordou Lucas Henrique. Bin, então, continuou: "Ela exagera. E a gente não está fazendo por mal, a gente está jogando".

Na sequência, o funkeiro reforçou que Beatriz passa do limite. "O que ela fez a gente sabe que não foi certo. A gente fala tanto do Davi, que o Brasil não está vendo o bagulho, se for parar para ver, mas se o Brasil viu o que Bia fez, não tem como continuar na casa", concluiu MC Bin Laden.

Lucas Buda admite preocupação com aviso de Sabrina Sato

Na tarde desta quarta-feira, 20, os brothers do BBB 24 receberam uma visita para lá de especial da apresentadora Sabrina Sato. Ela, que participou da terceira edição do reality show da Globo, retornou à casa mais vigiada do país para gravar o quadro de Marcos Vera e aproveitou o momento para conversar um pouco com os confinados.

Apesar da curta passagem na casa, Sabrina conseguiu bater um papo descontraído com os participantes do programa. Durante a conversa, a namorada do ator Nicolas Prattes chegou a perguntar quais brothers eram casados e Lucas Henrique mostrou a aliança no dedo.

Neste momento, sem dar muitos detalhes, a apresentadora revelou a existência de uma hashtag bastante comentada com o nome de Buda nas redes sociais. Lucas, por sua vez, se mostrou confuso com a 'informação pela metade' dita por Sabrina Sato.

Após a saída da famosa, o brother admitiu certa preocupação com o comentário. "Ela falou que tem uma hashtag do Buda bombando lá fora", disse Bin Laden. "Isso me dá um medo", declarou Lucas Henrique, aos risos.

Vale lembrar que o brother está confinado e, até o momento, não sabe que sua esposa, Camila Moura, optou por colocar um ponto final na relação. A decisão da nova influenciadora, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores, ocorreu logo após Lucas Buda flertar com Pitel dentro do reality show.