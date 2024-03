BBB 24: Beatriz analisa sua trajetória: 'Sempre joguei com o que acredito'

Em bate-papo na área externa da casa do BBB 24, Beatriz e Davi conversam sobre o jogo nesta sexta-feira, 29; confira papo dos brothers

Faltando menos de 20 dias para a grande final do BBB 24, da Globo, os brothers do Grupo Fada fazem suposições, reveem atitudes e debatem sobre o que pode acontecer nos próximos dias. Enquanto Beatriz e Davi conversam sobre o jogo, eles falam também de como o jogo pode mudar de um dia para o outro no reality.

"Em relação à minha trajetória aqui, eu tô bem... Eu não fiz nada de errado com ninguém, não maltratei ninguém, não passei por cima de ninguém. Tanto que até do meu jogo eles não têm o que falar, porque eu sempre joguei com minha estratégia e com o que eu acredito", diz a vendedora.

E a sister continua: "Eu tô sendo julgada mesmo por como que eu fico numa festa. 'Ah, porque é tudo pra você, só você fica emocionada na festa'. Essas bobeirinhas, sabe?". A sister ainda fala que, desde que foi indicada para seu primeiro Paredão sem direito de fazer a Prova Bate e Volta e se salvar da berlinda, o argumento dos adversários é o mesmo sobre ela: "Isso que me dói também".

"Para mim, não é argumento plausível, entendeu? Para por uma pessoa no Paredão", opina Beatriz. Ela diz também para o brother que os argumentos usados sobre eles são muito rasos para quase 90 dias de programa. "Não tem embasamento", finaliza.

Pitel revela qual será sua indicação ao Paredão

No Quarto Gnomo do BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29, os brothers conversam sobre quais são seus alvos na formação de Paredão. Então, Pitel, a líder da semana, revela que sua indicação é Matteus, caso o brother não ganhe a Prova do Anjo.

"Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia", diz Lucas Henrique. "Mas a minha primeira indicação é o Matteus", afirma Pitel.

Em seguida, Buda conversa com Giovanna sobre a sister mandar alguém, caso ela compre o Poder Curinga. No entanto, de acordo com a dinâmica da semana, não haverá o Poder no BBB 24. Nesse caso, os brothers conversam sobre a opção de ser Beatriz, caso Giovanna indicasse Alane. Porém, se a paraense estiver livre se tornará a primeira opção do Grupo Gnomo.