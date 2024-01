BBB 24: Amiga de Vanessa Lopes sai em defesa da influenciadora: "Conheço seu coração"

Gabily, cantora e amiga de Vanessa Lopes, sai em defesa da sister após ataques de internautas sobre seu comportamento no BBB 24

Após passar por uma madrugada tensa nesta quinta-feira, 18, a influenciadora digital Vanessa Lopes sofreu alguns ataques de internautas por seu comportamento no BBB 24. E em defesa da sister, sua grande amiga, a cantora Gabily, publicou uma declaração sobre a situação em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos com Vanessa. Na legenda, ela fez questão de dar uma dura em alguns telespectadores, que estão julgando o comportamento de sua amiga. "Tomara que as pessoas entendam a profundidade do que está acontecendo com a Vanessa lá dentro, e sirva de lição pro que as pessoas costumam fazer aqui fora com a vida dos outros através da internet", iniciou Gabily.

Logo em seguida, ela reforçou que Vanessa também tem sentimentos, mesmo sendo uma pessoa pública. "Mesmo assim teremos um turbilhão de opiniões divididas e diferentes, podem até querer me atacar também por conta desse post, mas sinceramente? Tô c*gando, porque parece que pessoas que 'tem destaque, ou dinheiro, ou uma condição de privilégio' deixam de ser vistas como humanos, e deixam de ter o direito de chorar, de errar, de sofrer, de ficar triste ou infeliz e somos convencidos disso", continuou.

Por fim, Gabily ainda se declarou para a amiga e apoiou a sua torcida no reality show da Globo. "Eu nunca vou te abandonar @vanessalopesr_ porque eu te conheço de dentro pra fora, sei como deve estar sua cabeça aí dentro, mas conheço seu coração! Estou torcendo por você e isso tudo vai ser uma soma de vida e de história pra você e pro seu coração que é lindo e enorme. Eu te amo", finalizou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bad Girl (@gabily)

Vale lembrar que os internautas e alguns participantes da casa estão preocupados com a saúde mental de Vanessa Lopes. Isso porque a sister começou a compartilhar algumas 'teorias da conspiração' sobre o programa, como sinais em obras de arte, letras de música e até mesmo a inserção de atores entre os participantes.