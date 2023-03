BBB 23: Veja como foi a queda de Ricardo Alface na prova de resistência

Ricardo Alface deixou a prova do líder de resistência ao cair para fora do campo de provas no BBB 23 e Aline Wirley foi a vencedora da disputa

Na tarde desta sexta-feira, 31, a prova do líder de resistência chegou ao fim no BBB 23, da Globo, e teve Aline Wirley como a vencedora. Antes da vitória, a cantora competia apenas contra Ricardo Alface. Porém, ele sofreu uma queda no campo de provas.

Com mais de 17 horas de duração da prova, Ricardo Alface chorou e pediu por uma bebida para a produção. Então, ele perdeu o equilíbrio e caiu para fora da plataforma giratória. Rapidamente, os dummies foram atendê-lo para ajudá-lo a se levantar. Assista ao vídeo abaixo sobre a queda dele.

Enquanto isso, Aline continuou segurando o seu botão e em pé na prova. Ela só saiu do lugar com a ajuda dos dummies alguns minutos depois.

Ao chegar na casa, Ricardo recebeu o apoio dos colegas. Larissa disse: "Tu precisou desmaiar para desistir, tu tem noção disso?". E Marvvila também demonstrou seu apoio. "Você tem noção que não pediu para desistir? Foi seu corpo que desistiu. Que orgulho", afirmou.

Ele também encontrou Aline e a parabenizou pela vitória. "Parabéns, Mami. Você mereceu. Era pra ser", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gina Indelicada - BBB23 (@ginaindelicada)

ATÉ PERDENDO O ALFACE BRILHA. LUTOU ATÉ O FINAL.



ESTAMOS COM VOCÊ RICARDO ALFACE!!!!!!! pic.twitter.com/lnet4ZcVaq — thiago (@httpsrealitys) March 31, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tracklist (@tracklistoficial)

SAIBA COMO SERÁ A DINÂMICA DA SEMANA NO BBB 23

No sábado, 1º, os participantes podem comprar o Poder Curinga, que será o Poder Real e dará uma imunidade para quem adquiri-lo. Também no sábado, 1º, os brothers e sister disputam a prova do anjo em duplas.

No domingo, 2, os participantes formam um paredão quádruplo. O dono do Poder Curinga descobre que está imune. A dupla de Anjos dá a imunidade para uma pessoa. O líder da semana indica uma pessoa. Na votação da casa, os participantes vão escolher duas pessoas para dar o voto e os dois mais votados serão emparedados.

Então, os participantes fazem uma dinâmica nova: o Resta Dois. Na dinâmica, os dois emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada um. Os dois que restarem estão no paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. E as novidades não param por aí. Nesta semana, o público vai fazer o Voto Reverso e terá que votar para quem eles querem que continue no jogo.