BBB 23: Sarah conta que já conhecia um dos brothers fora da casa

Sarah contou a Key Alves que já tinha amizade com um dos pipocas do BBB 23

A sister Sarah acabou confessando para a jogadora de vôlei, Key Alves, que já conhecia o brother Ricardo antes de entrar no BBB 23. Os dois são do grupo pipoca e aparentemente tiveram um envolvimento amoroso.

"[O Ricardo] É uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque a gente tem uma troca. A gente se conheceu não aqui", contou. A atleta ficou chocada: "Lá fora? Mentira! Que babado".

Ela continuou relatando, sem explicar muito bem a relação dos dois: "E foi uma parada assim, surreal. Quando a gente se conheceu, eu ajudei ele numa parada e ele me ajudou numa parada que a gente se ajuda aqui dentro, que é esse surto. Quando ele fica nervoso e tal".

Ela afirmou que, por isso, é difícil estar no grupo contrário ao dele no reality. "É uma coisa mais de conexão. E é isso que tá me perseguindo aqui dentro porque, querendo ou não, foi uma conexão. Só que ele não joga comigo", completou.

Sarah e Ricardo ficaram no BBB 23

Vale lembrar que os brothers chegaram a ter um envolvimento dentro da casa após uma das festas do líder. Eles se beijaram em baixo das cobertas do Quarto Deserto e não se sabe se eles foram além das carícias.