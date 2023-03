BBB 23: Ricardo Alface reclama de suposta violação de regras na Prova do Líder

Ricardo Alface denuncia brothers para a produção do BBB 23 durante Prova do Líder por suposta violação das regras da disputa

A Prova do Líder de resistência no BBB 23 já dura mais de 11 horas! Seis brothers já deixaram a competição e os outros quatro permanecem na disputa pela liderança.

Na dinâmica, os brothers precisam manter um botão acionado em todos os momentos e enfrentam vento e fumaça. Na manhã desta sexta-feira, 31, Ricardo Alface (30) denunciou dois colegas de confinamento pelo que considerou violação das regras da prova.

Ao ver Fred Nicácio (35) e Bruna Griphao (24) com a cabeça apoiada sobre o botão e o balcão, o biomédico tentou contato com a produção do reality show apontando para a câmera e questionando se era permitido, sem dizer nada e apenas movimentando as mãos.

Nas redes sociais, internautas relembraram que o próprio Alface se apoiou no totem. "Plataforma parada pode, em movimento não, pelo que entendi. Até o Nicácio levou atenção agora porque tava em movimento, igualmente vale pra Bruna a atenção", disse um usuário do Twitter.

Vale destacar que o vencedor vetará um participante da Prova do Líder da semana que vem. Até o momento da publicação desta matéria, Marvvila, Amanda, Larissa, Domitila, Sarah Aline e Bruna Griphao já saíram da competição. Ricardo, Aline Wirley, Cezar Black e Fred Nicácio seguem na prova.

Confira:

Eita! Alface chamando atenção da produção para verem como Bruna e Fred Nicácio estão se apoiando no botão. #BBB23pic.twitter.com/NjimsSfZZ8 — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) March 31, 2023

BBB 23: Fred Nicácio tenta assustar brothers durante prova

Durante a Prova do Líder de resistência na casa do BBB 23, Fred Nicácio armou um plano para tentar eliminar os concorrentes da disputa. O médico comentou com Domitila Barros (38) que vai dar um susto nos brothers. Enquanto Bruna Griphao e Larissa (24) cantavam para incomodar os participantes, o médico avisou a aliada no jogo sobre sua estratégia.

"Eu vou dar um susto. Agora não, tá? Quando você ouvir uma voz gritando não tira a mão, fica atenta, vai ser quando estiver bem silêncio, entendeu? Não se assusta, não vai ser agora, vai ser depois", disse ele.

