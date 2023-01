BBB 23: Quais participantes têm relacionamento aberto? Veja lista

Status de relacionamento dos participantes do BBB 23 causou curiosidade entre os fãs do reality

Com o começo da 23ª edição do Big Brother Brasil o status de relacionamento dos brothers se tornou um ponto de curiosidade para muitos telespectadores e fãs do reality. Dessa vez, alguns participantes do confinamento ainda revelaram viver uma relação aberta, no caso, eles podem ficar com outras pessoas além de seus cônjuges. Saiba quem são a seguir!

A maioria da casa está solteira, porém há três casados: Aline Wirley, Fred Nicácio e Marília Miranda. Desses, apenas dois tem uma relação aberta, que são a cantora que participou do grupo Rouge e o apresentador do programa Queer Eye Brasil, da Netflix.

Wirley vive um casamento aberto com o ator Igor Rickli. Os dois estão juntos desde o ano de 2015, e juntos tem um filho, Antonio Rickli. "Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós", escreveram em uma publicação conjunta.

Além disso, a cantora já comentou sobre sua sexualidade em um podcast. Em uma conversa com a cantora Kelly Key, no Quinta Pod, ela afirmou ser bissexual. "Nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa", acrescentou, na conversa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli Christóforo (@igorrickli)

Nicácio, um dos cinco fabulosos do reality da Netflix, é casado há três anos com Fabio Gelonese, médico especializado em odontologia estética e harmonização facial. Em seu vídeo de apresentação, o apresentador declarou ter uma alma de artista em um corpo de médico. "Eu me orgulho de tantas coisas que eu fiz na vida, principalmente de poder ser um homem livre."

Os dois costumam compartilhar publicações juntos no Instagram e Gelonese disse que Nicácio pode ficar com algum brother na casa mais vigiada do Brasil. O médico fez dupla com Marília, outra participante também casada, porém, o relacionamento dela é fechado.