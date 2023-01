BBB 23: Key Alves e Gustavo tem DR e sister dispara: “Acho ruim para nós dois”

Durante a festa, Key Alves e Gustavo foram para o quarto repensar a relação do casal na casa mais vigiada do Brasil

Na madrugada deste sábado, 28, Key Alves e Gustavo tiveram uma DR no “Quarto Fundo do Mar” durante a festa no BBB 23.

A jogadora sugeriu para o fazendeiro que eles se desgrudassem por um tempo: “Não é se afastar. É ter o tempo de cada um também. Às vezes a gente fazendo isso, sinto que pode machucar alguém. Se os dois sentar aqui... Entende o que eu tô falando”.

“A gente não tem que parar de ficar nem nada disso, não é isso que eu quero. Mas o tempo inteiro grudado acho ruim emocionalmente para nós dois”, ainda adicionou a atleta.

Gustavo, por sua vez, não via o problema que Key pontuou mas aceitou “desgrudar” dela. “Eu estou achando tudo perfeito, mas se você quer ficar sozinha me fala. Deixo você sozinha. Se você quiser dormir comigo, a gente dorme. Se você quiser, eu durmo no chão, você na cama. Pra gente se desgrudar, só se for assim, não tem outro jeito, estamos na mesma casa”, disse o fazendeiro conhecido como “Cowboy” na casa.

Beijão!

Ainda durante a festa, Larissa e Fred protagonizaram um beijo romântico que foi comemorado pelos brothers na casa.

Apesar do momento, Larissa afirmou para Marvvila que os dois são “só amigos”. Mesmo assim, o casal dormiu abraçado depois da festa.