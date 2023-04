BBB 23: Gil do Vigor dá sua opinião sobre o último Paredão da edição e causa comoção nas redes sociais

O economista e ex-BBB Gil do Vigor opinou sobre o último Paredão do BBB 23, que eliminou Larissa do reality

Nesta segunda-feira, 24, Gil do Vigor foi às redes sociais opinar sobre o resultado do último Paredão do BBB 23, que eliminou Larissa. O economista, que está estudando e morando nos Estados Unidos, respondeu em seu Twitter uma postagem que mostrava a queda de votos no último Paredão do programa, começando em 2020.

“Acho que os votos são mais altos quando possuem embates diretos e mobilização. Como são todas do mesmo grupo e não tem embate, a galera acaba não votando”, comentou o ex-BBB.

Os seguidores do participante do BBB 21, apesar de entenderem o que Gil quis dizer, atribuíram os 22 milhões de votos na semifinal como um sinal de falta de audiência do programa dirigido por Boninho.

“Te amo Gil, mas agora no final tá flopado mesmo”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Gil, não tem nada que justifique 22 milhões de votos em uma semifinal”.

Acho que os votos são mais altos quando possuem embates diretos e mobilização. Como são todas do mesmo grupo e não tem embate, a galera acaba não votando tanto! https://t.co/xG6GyQODm7 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 24, 2023

