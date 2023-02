BBB 23: Gabriel Santana chama Ricardo de grosseiro

No Jogo da Discórdia, Gabriel Santana dá a placa de grosseiro para Ricardo: 'Se expressa mal'

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, agitou a casa do BBB 23, da Globo, com a dinâmica de colocar placas com adjetivos nos outros participantes. Emparedado da semana, o ator Gabriel Santana escolheu dar a placa de Grosseiro para Ricardo e justificou a sua decisão.

“É uma conversa que a gente já teve, ele já disse que se expressa mal. Ele passa do ponto, ele não consegue se expressar muito bem e é grosso sem necessidade às vezes”, disse ele. Por sua vez, Ricardo respondeu e disse que já se entendeu por causa da situação com a Marvvila. “Eu conversei com o pessoal da casa, demorou para a gente se entender, mas o pessoal eu acho que já entendeu”, afirmou.

Logo depois, Gabriel deu a placa de Sonsa para a sister Paula. “Às vezes, a Paulinha tem um lugar que é de estar bem com todo mundo, está no nosso quarto e no outro. Quer se fazer de amiga de todo mundo. Isso pode ser visto como uma pessoa sonsa”, afirmou. Em sua resposta, ela disse que ele pode ter essa leitura do seu jogo. “Não tenho resposta, quando ele joga se é uma estratégia dela ou ela mesma, ele tem essa leitura”, declarou.

Paula e Gabriel conversam sobre situação na festa

Em uma festa no BBB 23, Paula e Gabriel foram conversar após ele ficar incomodado com uma atitude dela. Ela o chamou de gay na festa, sendo que ele é bissexual. “Eu quero saber se você não gostou da brincadeira. Você me desculpa, porque é uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos. Mas se feri seu coração, me desculpa”, disse ela. E ele respondeu: “Eu não levei para o coração. Posso me abrir com você e falar por que eu não gostei. Até eu entrar no programa, eu não era assumido bissexual. Eu me assumi aqui dentro”.

Ela entendeu o ponto dele. “Sim! E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada. Eu fiquei sabendo que dentro do mundo de vocês, vocês são muito julgados. Tanto homens, quanto mulheres”.