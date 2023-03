BBB 23: Fred toma decisão drástica sobre Quarto Branco: “Vou apertar”

Isolado com Domitila, Fred pretende encerrar a dinâmica do BBB 23 em pouco tempo

Fred (33) não parece muito preocupado com sua ida para o Quarto Branco. O jornalista revelou que já tomou a decisão drástica de deixar a prova rapidamente, assim que foi escolhido por Domitila (38) para enfrentar a dinâmica nesta quarta-feira, 08, depois que a sister apertou o botão misterioso no jardim do BBB 23.

No quarto do líder, enquanto se preparava para enfrentar a disputa, o Youtuber revelou sua estratégia de frustrar os planos do Big Boss, encerrando a dinâmica brevemente: "Se o quarto branco for só paredão, eu vou apertar, e não vai ser por causa de psicológico, já é algo que eu queria testar”, ele explicou para seus aliados, mas Larissa (24) aconselhou que ele não apertasse o botão.

Mesmo sendo o líder da semana, Fred pode perder sua festa temática e deve ir direto para o paredão sem direito de bate e volta se apertar o botão. Além disso, o ex-marido da empresária Bianca Andrade (28), com quem tem um filho, o pequeno Cris (1), também perde a imunidade na berlinda e a chance de ganhar um carro 0 km, que serão os prêmios do vencedor da dinâmica.

Domitila e Fred começam a resistência no Quarto Branco

O Quarto Branco já começou! Na manhã desta quinta-feira, 08, Domitila e Fred foram isolados da casa mais vigiada do Brasil dentro de um carro branco 0 Km, em uma prova de resistência, em que os dois devem ficar sentados, enquanto seguram um acessório redondo do lado de fora do carro.

Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o objeto não pode cair. Eles também não podem fazer suas necessidades dentro do carro, mas podem dormir. Além disso, eles precisam contar quantas vezes um logo vai aparecer no telão – já que essa contagem será o desempate caso eles continuem no local até o tempo limite. O vencedor ganha imunidade e o carro da prova. Já o perdedor, vai direto para o paredão sem direito a bate e volta.