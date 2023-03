BBB 23: Fred tem reação emocionante ao ver foto do filho Cris no Quarto do Líder

Líder da semana no BBB 23, o influenciador Fred se emocionou ao se deparar com uma foto do filho Cris no Quarto do Líder

Na madrugada desta sexta-feira, 3, o influenciador Fred venceu a Prova do Líder do BBB 23 e se consagrou como Líder da semana.

O jornalista chamou Larissa, seu affair na casa mais vigiada do Brasil, Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao para o Vip e ficarem no Quarto do Líder.

Ao chegar no Quarto em que ficará esta semana, Fred se emocionou ao se deparar com uma foto sua ao lado do filho Cris, fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade.

Outro detalhe que chamou a atenção da internet foi que na sua estreia no Quarto, o influenciador usava uma camiseta regata com as mãos do filho estampadas, feitas com tinta.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a relação e o carinho entre Fred e o filho. “Lindo o amor do Fred pelo filho”, comentou uma seguidora no perfil oficial do BBB no Instagram. E outra fã comentou: “Ele é um pai incrível”.

Desabafo!

Ainda nesta sexta-feira, após a Prova do Líder, MC Guimê fez um desabafo com Ricardo sobre a forma que Domitila vem sendo tratada na casa.

“Quando eu vi o rosto da Domi, o jeito que ela ficou triste, toda arrumadinha pra prova. Na moral irmão, tô sendo de coração, bagulho que magoou”, comentou o cantor.