BBB 23: Mc Guimê fica chateado ao ver Domitila como alvo: ''Desumano''

Em conversa com Alface, Mc Guimê se mostrou incomodado com atitudes de brothers com Domitila

O cantor Mc Guimê mostrou que nem só de estratégias se vive no jogo. Na madrugada desta sexta-feira, 03, em conversa com seu aliado Ricardo, mais conhecido como Alface, o artista comentou sobre a "perseguição" que estão fazendo com Domitila.

Segundo o esposo de Lexa, ele não concorda e se colocou no lugar da sister, que machucou o pé e foi vetada por Bruna Griphao na última Prova do Líder, vencida por Fred do Desimpedidos. Concordando com ele, Alface também opinou sobre a trajetória da modelo na casa.

"Eu vejo que uma galera leva a Domitila pra Cristo", disse o biomédico. "Era pra ter ido pra quatro Paredões, foi pra dois, vai pro terceiro agora. Isso está dando uma força pra ela", opinou Ricardo.

Em seguida, o brother Pipoca comentou que a torcida de Fred Nicácio defenderá ela no paredão e mostrou acreditar que ela não será eliminada."A Domi não sai. Quando você vai botar alguém no Paredão, você tem que dar um tiro certeiro. (...) O Fred vai errar nessa parada, só que eu não vou falar nada", falou.

Mc Guimê concordou e deu sua opinião: "Seria um pouco desumano a gente não ter essa visão, mesmo que aqui seja um jogo". O cantor ainda desabafou dizendo que ficou triste ao ver a reação de Domitila sendo vetada por Bruna e que conversou com a atriz sobre a decisão. “Quando eu vi o rosto da Domi, o jeito que ela ficou triste, toda arrumadinha pra prova. Na moral irmão, tô sendo de coração, bagulho que magoou”, mostrou seu lado humano no jogo.

Veja o vídeo da conversa:

Mc Guimê explica briga com Cara de Sapato

O cantor MC Guimê se pronunciou sobre a briga que teve comCara de Sapato na madrugada desta quinta-feira, 2, no BBB 23, da Globo. Ele contou para Aline Wirley e Bruna Griphao que os dois se estranharam quando ele perguntou sobre a aproximação de Cara de Sapato e Gustavo ao longo do jogo.

“Eu estava falando com o Alface na hora, de game. Aí ele chegou, eeu não consegui disfarçar o assunto. Talvez por efeito dos drinks, não deu dois minutos e eu já falei: 'mano, aproveitando que você está aqui, estou falando que fiquei chateado com tal situação'. Ele já levou outro exemplo: 'então vou ficar chateado com o Alface porque ele fecha com a Sarah e ela vota em mim'. Aí entrou nesse resenha”, contou.

E Bruna defendeu o lutador. “Mas é direito dele se ele quiser ficar chateado também”. Assim, Guimê explicou: “O Sapato e eu temos essa coisa de 'ah, você não me deixa falar'. E começou a esquentar o clima. Foi por causa disso”.

Então, Aline opinou: “É muito interessante te ver nesse lugar, falando não só do jogo especificamente, mas de alguma coisa que te tocou. Porque você gosta do Sapato. É mais do que jogo, só que obviamente isso vai interferir no jogo”. Por fim, Bruna brincou: “É o famoso e velho ciúme”.