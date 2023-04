BBB 23: Cezar Black vence a prova do anjo e manda duas sisters para o paredão

Saiba quem ganhou a prova do anjo deste sábado, 8, e mandou duas sisters direto para o paredão da semana

Na tarde deste sábado, 8, os participantes do BBB 23, da Globo, realizaram mais uma prova do anjo da temporada. O brother Cezar Black se deu bem e foi o campeão da disputa. Com isso, ele ganhou a imunidade e ainda mandou duas sisters para o paredão.

Na prova, os participantes tiveram que realizar um circuito no campo de provas. Eles tinham que apertar um botão dentro de um carro, atravessar um obstáculo com espumas, apertar o botão no outro carro e voltar pelo mesmo caminho. Cezar Black foi o mais rápido e venceu a prova.

Com a vitória, o enfermeiro ganhou um carro e também a imunidade, já que o anjo da semana é autoimune. Nesta rodada, o Castigo do Monstro é a ida ao paredão.

Cezar decidiu indicar Amanda e Aline Wirley para o paredão. Porém, vale lembrar que elas ainda têm a chance de escapar do paredão por causa da dinâmica de formação do paredão. Entenda abaixo!

Saiba como será a dinâmica de formação do paredão no BBB 23

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.