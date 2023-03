BBB 23: Cezar Black avalia se deveria conversar com “Cara de Sapato” após conflito

O enfermeiro Cezar Black ponderou na cozinha com Key Alves, se deveria ter uma conversa com Antônio “Cara de Sapato”

Nesta terça-feira, 28, Cezar Black revelou em conversa com Key Alves na cozinha do BBB 23, que estava em dúvida se deveria conversar com Antônio “Cara de Sapato”.

O enfermeiro e o lutador de MMA se enfrentaram nessa última segunda-feira, 27, no Jogo da Discórdia. Os brothers também estão indicados ao Paredão e podem ser eliminados na noite desta terça-feira.

“O Sapato estava querendo falar comigo, mais cedo”, revelou Cezar enquanto almoçava com Key. O enfermeiro questionou a jogadora de vôlei: “Você acha que eu devo falar com ele?”.

A sister então se posicionou: “Fala se vocês dois ficarem. Se não mano, não tem por quê. Agora que ele vai te pedir desculpas, depois de ter te humilhado, falado tudo? Agora já é tarde demais”.

Cezar ainda revelou: “Desde ontem ele quer falar comigo, queria me fazer entender o lado dele. Ele falou isso, o que não vai mudar nada para mim”.

“É o que eu te falei, não adianta porque ele tem a verdade dele e você tem a tua. Não adianta. Igual a Lari, a hora que a gente sentou no Raio X, a gente se olhou e ela falou ‘Vamos se falar?’, e eu falei, ‘Vamos’, na hora, nem falei não. Aí eu falei com você e fiquei pensando: ‘Mano, quer saber? Não vou falar com ninguém não’. E fui. Você quer apostar o que, que na segunda-feira que vem ela vai me chamar no Jogo da Discórdia pra falar que eu não chamei ela para conversar”, comentou Key sobre uma situação similar de inimizade na casa.

A atleta continuou orientando Cezar a não conversar com o lutador: “Não sou obrigada a falar com todo mundo aqui, melhor coisa, sério. Ainda mais hoje, dia de Paredão, você não tem que pensar nisso. Foca em você, faz suas coisinhas, se arruma”.

O emparedado ainda comentou sobre uma possível conversa com “Cara de Sapato”: “Nem vai dar nada falar. Ele vai querer explicar a versão dele e querer que eu entenda o lado dele”.

“Se ele falasse: ‘Não Black, eu quero falar com você porque eu quero te pedir desculpas’. É uma coisa, entendeu? ‘Eu realmente estava errado, e eu não tive a mesma atitude’, ele não vai fazer isso. Esquece. Não espere o melhor das pessoas”, finalizou Key.

Amigos?

Ainda nesta terça-feira, 28, MC Guimê decidiu refletir sobre as amizades que fez na casa mais vigiada do Brasil.

“Mas se eu sair e assistir alguém falando alguma besteira sobre mim, eu não vou querer trombar, não vou querer ser amigo. É meu jeito”, explicou o cantor.