BBB 23: Cezar Black atende o Big Fone e toma decisão importante no jogo

Cezar Black recebe a missão de tirar um dos emparedados do paredão ao atender o Big Fone no BBB 23

Na noite deste sábado, 4, o Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 23, da Globo, e foi atendido por Cezar Black. Este foi o segundo toque do programa nesta rodada e foi feito para tirar um dos participantes emparedados no primeiro toque, que foi na quarta-feira, 1º.

Durante a edição ao vivo deste sábado, Cezar Black estava no jardim conversando com seu grupo e correu para atender ao telefone. Na mensagem, ele ouviu a mensagem de que precisava tirar Key Alves ou ele mesmo do paredão. Então, ele tomou a decisão de tirar a si mesmo da berlinda.

O que Cezar ainda não sabe é que terá mais uma missão no paredão desta semana. No domingo, 5, ele vai indicar uma pessoa ao paredão.

Saiba como será a formação do paredão da semana no BBB 23

No domingo, 5, os participantes formam um paredão triplo. Uma pessoa estará emparedada pelo Big Fone. O Anjo imuniza. O líder faz a sua indicação. A votação da casa será diferente nesta semana. Os participantes vão ser divididos em dois grupos por meio de sorteio e cada grupo vai para um quarto. Lá, os grupos votam entre si. O dono do Poder Curinga poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Então, a pessoa que foi salva pelo segundo toque do Big Fone indica uma pessoa ao paredão. Na prova bate-volta, quatro pessoas vão disputar a dinâmica e duas vão se salvar.