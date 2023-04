BBB 23: Cauã Reymond invade a casa e surpreende os brothers

Cauã Reymond faz a alegria dos participantes do BBB 23 ao entrar na casa para interagir com eles

O ator Cauã Reymond fez a alegria dos participantes do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 17. Ele entrou na casa do reality show de surpresa para fazer uma ação de divulgação da novela Terra e Paixão, próxima trama das 9 da Globo, e esbanjou simpatia ao interagir com os confinados.

Simpático, o artista cumprimentou todo mundo e quis saber mais sobre a vida deles no reality show, incluindo perguntas sobre a convivência e os amores na casa. Além disso, ele conheceu os espaços da casa e também comeu goiabada.

Após alguns minutos de conversa, o ator recebeu a ordem da produção para sair e se despediu de todo mundo. Ele foi anunciar que a novela Terra e Paixão estreia em maio, substituindo Travessia.

Outra visita especial no BBB 23

Na semana passada, a cantora Ivete Sangalo (50) invadiu a casa do BBB 23 após fazer um show para os brothers na casa mais vigiada do Brasil! Ela invadiu a pista de dança e provou alguns salgadinhos da festa. Na sequência, ela quis conhecer a casa e fez uma tour com os brothers pelo local. A famosa foi até no confessionário e brincou ao votar em um profissional de sua equipe, Dito, e no diretor do BBB 23, Boninho.

Depois de conhecer a casa, a cantora levou uma chamada de atenção do Big Boss e brincou: "O microfone? Eu não molhei!". Ela também fez uma visitinha no Quarto do Líder e se escondeu debaixo do edredom. O Big Boss até liberou a entrada de todo mundo no quarto. Enquanto descia as escadas do Quarto do Líder, Ivete recebeu mais um alerta da produção do BBB 23, com o recado: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz. A cantora se despediu dos brothers com um abraço coletivo.