BBB 23: Bruna Griphao abre o jogo sobre sua sexualidade: “Tenho que me sentir amada”

A atriz Bruna Griphao teve conversa com Gabriel Santana sobre sua sexualidade no BBB 23 e se abriu em relação a descoberta

Na madrugada desta terça-feira, 21, Bruna Griphao conversou com os brothers sobre sua sexualidade. A atriz, que se entende como demissexual, conversou com Gabriel Santana, Márvvila e Fred sobre o assunto na varanda do BBB 23.

Após Bruna comentar que era demissexual, Gabriel começou a explicar para Fred e Márvvila o que era isso: “A demisexualidade é um espectro entre a sexualidade e a assexualidade. Vai ser uma palestrina gente, vocês estão de fato a fim de ouvir?”.

“As pessoas estimulam muito a dualidade. Então ou a pessoa é homem ou é mulher. Ou é gay ou é hétero. E existem muitos espectros quando a gente vai falar qualquer coisa sobre pautas de gênero. Nesse caso não é de gênero, é sexualidade. Mas, por exemplo, vocês sabem o que é intersexual? Intersexual é uma pessoa que está entre o gênero masculino e feminino, por diversas razões”.

O ator então comentou que também se identifica como demissexual e explicou: “Existem pessoas que são demissexuais, por exemplo, que só conseguem manter uma relação sexual com uma pessoa que tem admiração ou o estímulo sexual através da inteligência. Outras pessoas só conseguem transar com pessoas que começam a se apaixonar. Então existem vários tipos de demissexuais”.

“Meu espectro é meio confuso assim. Porque eu tenho que ter admiração pela pessoa e tesão biológica. Eu já tive atração pela pessoa, mas não conectou cabeça com cabeça, eu falei: ‘mano, valeu’. E a recíproca é verdadeira, tem pessoas que eu quero transar, mas meu corpo não responde. Às vezes em um dia pode conectar as duas coisas, mas já passei oito meses falando com uma pessoa e não rolou”, comentou Gabriel.

Então, Bruna se abriu sobre sua sexualidade: “Eu também. Mas não porque eu entendia isso não, porque eu era jovem. Eu falei: “ai não”. Só tinha uma pessoa né, então não tem opção. Mas aí foi uma loruca”.

Márvvila questionou a sister: “Mas pra você também é essa questão da admiração?”. “Cara, eu acho que eu tenho que me sentir amada, acolhida e respeitada. Eu acho que a mulher tem um outro lugar nisso”.

Se manifestou!

Nesta terça-feira, o pai de Bruna Griphao se manifestou em suas redes sociais sobre uma acusação de racismo contra a participante do BBB 23.

De acordo com o UOL, uma ação está sendo movida pelo advogado William Faintych e acusa Bruna de usar uma expressão racista contra o ex-participante Fred Nicácio.