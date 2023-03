Pai de Bruna Griphao se manifesta sobre a sister ser acusada de racismo no BBB 23: ''Virou o alvo perfeito''

Pai de Bruna Griphao, Kakau Orphao sai em defesa da filha após ser acusada de racismo no BBB 23; equipe da sister também se pronuncia

O pai da atriz Bruna Griphao (24), Kakau Orphao usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para comentar, mais uma vez, sobre as acusações de racismo contra a filha.

Um inquérito foi aberto no fim de fevereiro para investigação sobre racismo, por conta da atriz ter usado a expressão "urubu de luto" para se referir ao participante Fred Nicácio (35) durante o confinamento. Segundo o UOL, a ação foi movida pelo advogado William Faintych.

Nos stories de seu Instagram, Kakau se manifestou sobre a fala da filha no reality show e saiu em defesa dela. "Desde que começou o jogo (BBB 23), notei um movimento para usar causas nobres e representatividade em proveito próprio, ou como estratégia de alguns participantes e seus times aqui fora. No decorrer, já foram inúmeras tentativas de desvirtuar falas, descontextualizar e cancelar a Bruna! Ela virou o alvo perfeito dos oportunistas de plantão", iniciou ele.

Em seguida, o empresário afirmou que buscará a justiça por conta das acusações contra a filha. "As mesmas falas foram ditas por outros participantes e não foram descontextualizadas! A minha cruzada agora é contra os militantes oportunistas. Imputar ou associar crime de racismo a outro sem ter base é crime! Vou buscar na justiça cível e criminal a responsabilização desses oportunistas. Bruna está em um jogo que vale milhões, e pessoas usam desse expediente para atacar a imagem e a dignidade dela. Aqui, não mais. A partir de agora, irei lutar para provar que internet não é terra sem lei", desabafou o pai da atriz.

Kakau Barra já havia defendido Bruna na web. "Urubu de luto = Oportunista. Racismo é crime! Imputar racismo à alguém, além de ser oportunismo, é crime também!", justificou ele.

Na página de Bruna no Instagram, a equipe da artista também se manifestou sobre o assunto. "Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida. Em situações com diversos participantes, Bruna sempre se referiu a seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada à atitudes que não foram dela."

"Nós, como time e família, bem como a Bruna lá dentro, temos todos um jogo limpo. Puxamos VAR, conversamos com sua torcida, sempre de forma esclarecedora e sem meias palavras. Assim será nossa conduta SEMPRE! Somos e seremos justos com todas as atitudes da Bruna e jamais permitiremos falta de respeito, ataque ou qualquer conduta que seja um crime conosco, enquanto família, equipe e principalmente com a Bruna. Este é nosso posicionamento e temos muito orgulho da coerência e da conduta dela. Team Griphao e Família", escreveram ainda ao postarem uma nota oficial.

Confira a postagem do pai de Bruna Griphao:

Após o Jogo da Discórdia, Bruna Griphao e Domitila Barros (38) aproveitaram o jantar que ganharam durante a dinâmica na noite de segunda-feira, 20, para esclarecer algumas questões do jogo.

Depois de ter indicado a Miss Alemanha ao paredão, a atriz ressaltou que não quer fazer perseguição com a sister no confinamento. "Quando eu dei a plaquinha de 'não ganha', dei meio porque não tinha para quem dar. Acho que você é uma jogadora forte, consigo visualizar o seu lado positivo. Só que, ao mesmo tempo, visualizo um outro lado em você que me causa estranheza", disse sobre o Jogo da Discórdia

