BBB 23: Bruna fala de Key: 'Você quis pisar numa dor'

Bruna Griphao dá bomba para Key Alves no Jogo da Discórdia e revela incômodo com atitude da rival no BBB 23

A atriz Bruna Griphao participou do Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo, nesta segunda-feira, 23, e escolheu dar as duas bombas do jogo para Gustavo e Key Alves. Inclusive, em sua justificativa, ela revelou o seu incômodo com uma atitude da rival durante a manhã desta segunda-feira, quando Key mandou uma indireta para Bruna durante um torpedo para Gustavo.

“Eu não estou pedindo para ninguém vir falar comigo, mas agradeço a atitude. Hoje você mandou um torpedo para o Cowboy agradecendo por ele estar junto com você e te respeitar, eu não sou ingênua de achar que isso não foi um deboche. Você quis pisar numa dor”, disse ela, e completou: “A gente não se olha na cara e está tudo bem, mas não justifica esse tipo de atitude. Não é justo eu acordar e ler esse tipo de mensagem literalmente debochando da minha cara. O Cowboy é uma incógnita para mim. Não sei se ele me ama, se ele me odeia, não sei”.

Por sua vez, Key Alves afirmou que quis apoiar Bruna após o alerta de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento da atriz com Gabriel e pensou em ir falar com ela na madrugada. “Eu entrei no quarto chorando e falei para eles: 'eu queria ir lá falar com a Bruna'. Eu já passei por isso que você passou. Não agressão física, mas eu já fui agredida por vários. Eu sei da sua dor. Tá gravado, eu falei para todo mundo: 'eu queria ir falar com ela'”, disse ela, e completou pouco depois: “Do fundo do meu coração, o torpedo não foi para te provocar”.