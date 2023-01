BBB 23: Brothers já estão na casa, diz colunista

Participantes do BBB 23 já teriam sido levados para a casa do BBB 23, mas a transmissão só começa na noite desta segunda-feira, 16

A produção do BBB 23 já levou os participantes para a casa do reality show nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, informou o site UOL. De acordo com o colunista Fefito, os brothers foram confinados no início da tarde, já que saíram do hotel por volta do meio-dia. Por enquanto, a Globo não se pronunciou sobre a ida dos participantes para a casa do programa.

Ao que tudo indica, a entrada deles no programa só será exibida na noite desta segunda-feira, 26, durante a estreia ao vivo. Inclusive, a transmissão 24 horas pelo Globoplay só começará junto com a estreia.

Nas redes sociais, a equipe de Marvvila lamentou ainda não ter visto a chegada dela na casa. “Eles já estão na casa e não estamos assistindo. Como será que foi?”, postaram no Twitter.

Vale lembrar que a primeira semana do BBB 23 será disputada por duplas, que foram escolhidas pelo público. As duplas foram anunciadas pelo apresentador Tadeu Schmidt, que informou que os participantes vão ficar unidos em todos os momentos dos primeiros dias de jogo. Inclusive, eles vão fazer a primeira prova no programa de estreia e valerá uma imunidade.

Saiba quais são as duplas do BBB 23:

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Gabriel e Paula