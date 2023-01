BBB 23: Brothers do Quarto Fundo do Mar fazem planejamentos finais para a formação de Paredão

Os participantes hospedados no Quarto Fundo do Mar na casa mais vigiada do Brasil fizeram os últimos combinados para a formação de Paredão

Neste domingo, 29, ocorre a segunda formação de paredão do BBB 23 e os brothers no Quarto Fundo do Mar estão fazendo suas estratégias.

Gustavo deu início a conversa perguntando se todos do grupo iriam mesmo no alvo que havia sido combinado, Gabriel. “É aquele mesmo, né?”, indagou o brother.

Porém, Fred Nicácio revela que pode haver um empecilho na indicação do quarto: “Eu acho que pelo sorrisinho dele, vai rolar imunização”.

Sobre esse "sorrisinho", Sarah Aline, que foi intimada por Ricardo (que pertence ao outro grupo da casa), perguntou: “Você acha que é imunização ou veto?”. Isso porque, Antônio “Cara de Sapato” tem o poder de vetar alguém do Paredão essa semana.

Gabriel Santana, lembrando dessa informação, ponderou que as opções de voto do quarto, que seriam Guimê e Gabriel, podem se safar do Paredão: “Eles podem imunizar os dois”.

Fred Nicácio voltou a falar do sorriso de Gabriel, e Santana indagou: “Mas aí nossa terceira opção é quem?”. Cristian sugeriu Ricardo, o Anjo da semana.

Nicácio concordou: “Eu acho que para poder desmontar o rolê tem que ser o Alface [apelido de Ricardo], antes do [Bruno] Gaga”.

Cristian ainda alertou: “Temos que pensar no contra-golpe e na [votação pela] casa”. E Gabriel Santana enfatizou: “Temos que ter duas opções a mais”.

Por fim, Fred Nicácio deu a palavra para qual direção o Quarto Fundo do Mar deve seguir neste noite de formação de Paredão: “Alface e Gaga, nessa ordem”. Lembrando que, estas serão as opções do grupo caso MC Guimê e Gabriel não estiverem elegíveis a ir para a berlinda do reality.

Mais um casal?

Porém, o domingo também proporcionou alguns momentos leves para os moradores da casa mais vigiada do Brasil. De manhã, na academia, alguns brothers comentaram sobre a possibilidade da formação de um novo casal.

“Sapatina”, disparou o influenciador Fred ao juntar os nomes de Antônio “Cara de Sapato”, o atual Líder da casa, e Tina.