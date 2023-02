BBB 23: Botão de desistência do reality fica verde e intriga brothers: “Cedo”

O botão de desistência do BBB 23 ficou verde e logo virou assunto entre os brothers que estavam na sala

Nesta quinta-feira, 2, uma novidade surgiu na casa do BBB 23. O botão de desistência do reality ficou verde e intrigou os brothers.

Até então, o botão estava vermelho, o que impossibilitava os participantes de saírem da competição. Porém, durante esta noite em que a prova do líder irá acontecer, o botão ficou verde.

A primeira a notar a mudança foi Márvvila: “Olha lá, está verde o bagulho de desistir”. “Ficou agora?”, questionou Sarah Aline. A cantora de pagode respondeu: “Eu só vi agora”.

Bruno por sua vez, revelou que não pensa em usar o botão: “Eu nem olho pra esse negócio”. “Nem eu, tá amarrado”, concordou Márvvila.

Sarah aproveitou o momento para brincar com os outros competidores: “Vocês não querem apertar não? Fazer um teste...”.

A cantora que notou primeiro a mudança do botão chegou perto para ver, e logo saiu: “Energia negativa, chego nem perto”.

Márvilla e Fred, que estava no sofá, começaram a conversar sobre uma possível desistência no jogo. O influenciador do canal Desimpedidos disse que achava muito cedo para algum participante desistir. A cantora concordou: “Acho cedo, o jogo tá só começando”.

Durante essa conversa, o Big Boss pregou uma peça em Paula e Bruno. No momento em que a dupla se aproximou do botão, um alerta soou na casa e assustou-os.

Ainda em clima de descontração, os brothers brincaram com Paula que estava com a vassoura na mão limpando a casa. “Passa um paninho no botão vermelho”, brincou Márvvila.

Acabou?

Ainda nesta quinta-feira, o clima pesou durante uma conversa de Larissa, Fred e Bruna. Comentando sobre estratégias de jogo, Larissa comentou que votaria em alguns membros do Quarto Deserto, desfazendo uma aliança feita no início do jogo.

“Escreve o que eu tô te falando. As dinâmicas que eles estão fazendo aqui no programa é justamente pra dividir”, pontuou a professora.