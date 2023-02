BBB23: Fim da amizade? Larissa apunhala aliada pelas costas e diz que votaria em sister

Professora da educação física Larissa Santos diz que votaria em sister aliada ao invés de rivais do outro quarto

A personal trainer Larissa Santos parece estar cansada da guerra civil que se tornou o Big Brother Brasil 23. Enquanto dorme no quarto deserto, a affair de Fred revelou que já está mudando seu pensamento e querendo acabar com algumas alianças.

Nesta quinta-feira, 2, a professora de educação física conversou com a atriz Bruna Griphao, sua principal aliada, reclamando de como a edição deste ano tem uma divisão dos quartos muito forte. Então, ela revelou que apunhalaria uma das integrantes do Quarto Deserto para salvar alguns membros do Fundo do Mar.

Bruna falou sobre a dinâmica de grupos da casa e como está sendo difícil essa divisão, visto que gosta de confinados do grupo rival. “Mas não vai durar muito tempo. Escreve o que eu tô te falando. As dinâmicas que eles estão fazendo aqui no programa é justamente pra dividir”, respondeu Larissa. “Eu fico pensando: Óbvio que eu gosto de todas as pessoas do nosso grupo, mas…”, continuou Larissa.

Foi então que Larissa confessou que não pensaria duas vezes para votar em Paula Freitas. “Mas tem pessoas de lá que tu gosta mais do que do nosso? Eu tenho. Eu me dou mais com Sarinha e Marvvila do que com a Paula. Muito mais. Se eu jogasse individual, eu votaria sem pensar duas vezes na Paula primeiro, do que nelas”, confessou.

Marvvila desabafa sobre a discussão com Ricardo no BBB 23

Enquanto estava no quarto, Marvvila falou sobre a discussão com Ricardo. "Cheguei presa em uma pessoa que era totalmente diferente de mim, que me desestabilizou, que não foi bom nem pra mim e nem pra outra pessoa, foi muito difícil, eu demorei pra me acostumar, foi realmente muito complicado pra mim. Mas não pense que eu não falo de jogo, que eu não tenho as minhas ideias não, não falo isso com você, eu tenho as pessoas que eu confio e que eu falo, é um direito seu achar sim que eu sou planta, que eu não jogo, isso e aquilo e é um direito meu também achar que você é totalmente desproporcional, que você pega uma situação assim e faz virar uma bola de neve", disse ela.

E completou: "Se isso pra você é jogar, parabéns pra você, mas eu não acho, então vamos continuar assim, você me acha planta, pode continuar achando e eu vou continuar achando que você não sabe nunca usar uma situação, se isso pra você é ser um grande jogador, pegar situações toscas e virar uma situação ridícula, grande, parabéns, continue achando que você é esse jogador".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!