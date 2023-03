BBB 23: Big Fone vai tocar duas vezes nesta semana. Saiba quando!

Boninho anuncia novidade com o Big Fone no BBB 23 e Ivete Sangalo reage: 'Você quer enlouquecer'

O diretor Boninho revelou novidade no BBB 23 no jogo desta semana! Nesta quarta-feira, 1º, ele contou que o Big Fone vai tocar duas vezes nesta semana para mexer com a dinâmica da casa.

O primeiro toque vai acontecer nesta quarta-feira, 1º, às 18h30. Quem atender terá a missão de emparedar duas pessoas, que não vão jogar a prova do líder. O segundo toque acontecerá no sábado, 4, e quem atender vai salvar uma pessoa do paredão.

Além disso, a pessoa que for salva do paredão terá a missão de indicar uma pessoa à berlinda no domingo.

"Semana turbo acabou, mas a gente não para e vai ter Bigfone em duas etapas. Hoje toca 18:30, dois serão emparedados e não jogam o líder amanhã. Sábado toca de novo no ao vivo. Um deles será salvo. O participante salvo terá direito a indicar alguém para o paredão no domingo, mas só vai saber quando for avisado! A gente não para!!!", disse ele.

Ao ver a novidade, a cantora Ivete Sangalo reagiu nos comentários e mostrou que é fã do reality show. “Aí você quer enlouquecer 'nois'”, brincou ela.