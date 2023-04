BBB 23: Aline Wirley aponta quem deve indicar ao paredão

Vencedora da prova do líder de resistência, Aline Wirley define quem pretende indicar direto ao paredão da semana no BBB 23

A cantora Aline Wirleyvenceu a prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo, e já está pensando em quem vai indicar direto ao paredão no próximo domingo, 2. A estrela anunciou para suas colegas que pretende mandar Domitila Barros para a berlinda.

A conversa aconteceu nesta sexta-feira, 31, poucas horas depois do fim da prova de resistência. "Posso falar? Faz um sentido tão grande pra mim ser Líder e indicar a Domitila. Eu levei ela tantas vezes no Jogo da Discórdia, eu votei nela em votação aberta, no confessionário. Tô tão feliz de ter ganhado essa liderança", disse ela.

Então, Amanda cogitou que Domitila possa ir ao paredão pelo voto das próprias aliadas. "Eu acho que a Marvvila e a Sarah não vão compactuar com as coisas que a Domitila tá fazendo, entende? Elas não vão compactuar", afirmou.

Marido de Aline Wirley faz homenagem para ela

O ator Igor Rickli (39) emocionou os seguidores na madrugada desta quarta-feira, 29, ao fazer uma homenagem especial para a esposa, a cantora Aline Wirley (41). O desabafo dele aconteceu nas redes sociais após ela voltar de um paredão do BBB 23, que teve a eliminação de Gabriel Santana. O artista fez questão de destacar os pontos fortes da personalidade da esposa e sua presença no reality show.

"Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa", disse ele.

E completou: "Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas… Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias".