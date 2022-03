BBB 22: Sisters tem desentendimento por causa de um misto quente

No quarto do Líder, Jessilane conta para Linn da Quebrada desavença com Natália por causa de lanche

Caras Digital Publicado em 29/03/2022, às 12h47 - Atualizado às 13h15

Depois do Jogo da Discórdia de ontem, 28, Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) conversam no quarto do Líder enquanto fazem sua rotina de skin care.

Confira aqui o desentendimento de Natália e Jessilane por causa de um misto quente



A professora conta desavença que teve com Natália Deodato (22) na cozinha da casa. A mineira inclusive, tinha dito que não iria dormir com as duas amigas essa madrugada, depois de muitos desentendimentos que elas tiveram na última festa. Segundo Jessi, ela e Natália tiveram um estresse por causa de um sanduíche que a bióloga não queria preparar para ela: "Agora de noite, acho que ela ficou chateada também por causa do misto. Ela falou: 'Ah, acho que vou querer um misto também' e eu falei que tinha feito os dois para mim, porque eu estava com preguiça de fazer..."



"Ai, meu Deus, aí você falou que eu peguei o misto?", questionou Lina, pois na verdade, um dos sanduíches seriam para ela. A professora segue explicando: "Aí você pegou o misto. Acho que ela ficou achando que eu fiz para você e não quis fazer para ela. Por isso que falei assim: 'vou esperar a Lina fazer meu outro misto porque ela comeu o meu' para ver se ela entendia que eu realmente tinha feito os dois para mim", explicou a mentirinha que contou para a amiga confinada."Ainda bem que vc falou! Eu não deveria ter pegado!!! Depois ela fala que eu fico provocando...", respondeu Lina, concordando com a mentira contada pela professora para evitar maiores discussões.