BBB 22: Laís revela para Jade Picon que quer descobrir em quem Gustavo vai votar

As sisters conversaram sobre a formação do próximo paredão e a médica contou sua estratégia

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 18h20

Laís Caldas (30) e Jade Picon (20) conversaram sobre a formação do próximo paredão do BBB 22.

Durante a conversa, a médica opinou sobre a indicação de Lucas Bissoli (31), o líder da semana, e disse que acredita que o brother deve indicar Brunna Gonçalves (30) para a berlinda.

"Acho que coloca a Brunna. Entendeu? Ele bota a Brunna. Aí, se o DG [Douglas Silva] não tiver imune, eu vou colocar ele", afirmou a sister. "Como assim você vai colocar ele?", questionou a influenciadora digital. "Votar nele. Acho que tem mais gente do quarto que vota nele. Acho que a gente não pode vacilar porque eles podem se juntar em alguém do quarto, aí vão dois do quarto, entendeu?", explicou.

Jade confessou que ainda não sabe em quem vai votar, e Laís afirmou que pretende descobrir o voto de Gustavo Marsengo (31). "Então, vou ver com o Gustavo, vou ver em quem ele vai, ele conversa muito com os meninos, para saber em quem eu voto, entendeu? Ter uma noção. Porque, dependendo, eu vou até em quem eu souber que tem mais para poder não ir ninguém do quarto", revelou a médica.

Laís e Gustavo se beijam após festa

O clima esquentou entre Laís e Gustavo no BBB 22 na manhã da última quinta-feira, 17. Após dar uma cantada na médica durante a festa da líder Jade Picon, o ex-casa de vidro acabou conseguindo um beijo da sister. Após curtirem a festa, os dois foram para a cama descansar juntos e acabaram se aproximando ainda mais.