BBB 22: Laís critica brother: "Até que ponto vale essa sua movimentação no jogo para fugir do paredão?"

Após jogo da Discórdia, Laís Caldas questiona brother sobre suas estratégias de jogo

Caras Digital Publicado em 22/03/2022, às 11h38 - Atualizado às 12h20

Hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil! Depois do Jogo da Discórdia de ontem, 21, os brothers seguiram com a lavação de roupa suja após o programa ao vivo.



Na área externa da casa, Laís Caldas (30), Lucas Bissoli (31) e Gustavo Marsengo (31) conversam sobre suas estratégias e movimentações no jogo. Em dado momento, Lucas comenta sobre um grupo estar mais forte que o outro e isso determina as movimentações dele no jogo: "Quando eu falo do Flamengo. Só o Flamengo ganhar não é interessante. No início é legal, mas quando os outros estão muito fracos, não tem graça competir. Os dois precisam estar fortes. Se você me coloca no Paredão, eu quero fugir dele", explicou.

Laís aproveita o momento e questiona o brother: "Até que ponto vale a pena essa movimentação sua aqui dentro para fugir do Paredão? Eu estou achando um pouco errado isso que você está fazendo..."

A médica seguiu explicando que não tinha feito essa pergunta para o brother antes, pois Eslovênia Marques (25) disse que já tinha tocado nesse assunto com Lucas.



Ele então explica que o quarto Lollipop sempre foi seu maior alvo na hora da votação e que inclusive, em determinado ponto do jogo, Laís era uma de suas prioridades de voto por sua proximação com a eliminada Bárbara Heck (29): “Desde o início do programa, o meu foco de voto sempre foi o Lollipop e tinha uma hierarquia ali. O Eli, você já foi prioridade de voto meu (…) Eu sempre falei ‘Esse paredão vai me falar muita coisa para eu poder me posicionar para o próximo’. Mas meu foco de voto sempre foi Lollipop. A parada do Pedro (Scooby) foi porque eu queria ver a opinião do público sobre ele”



Gustavo concorda com a estratégia do Barão da piscadinha em usar um contra-golpe para emparedar alguém que é pouco votada pela casa, Laís diz que também queria ter essa mesma resposta em relação à imagem do surfista do lado de fora do confinameto.