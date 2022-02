BBB 22: Jade Picon aposta em look grifado de R$4,5 mil para formação do paredão

A influenciadora Jade Picon investiu em marcas queridinhas em seu look para a formação do paredão

A influenciadora Jade Picon (20) apostou em look grifado mais uma vez para o 'ao vivo' do BBB22. Desta vez, ela optou por uma calça e um cropped.

Jade Picon "vestiu o cropped" literalmente e indicou Arthur Aguiar (32), outra vez ao paredão. O ator disputará a permanência na casa com Bárbara (29) e Natália (23).

E além da formação do paredão, o que bombou nas redes também foi o look escolhido por Jade, isso porque a influenciadora apostou, mais uma vez, em marcas queridinhas das famosas.

Para o top cropped, Jade optou por um da marca Marshall Columbia, que já foi usada por Hunter Schafer e Dua Lipa. Além disso, a calça da Mugler, grife queridinha de Gkay e Anittatambém chamou atenção.

No total, o conjunto do look da Jade usado no domingo, 13, para a formação do paredão, foi de R$4.549,00 na cotação atual.

E claro, na web, os fashionistas piraram com a escolha do look de Jade: "Sou obcecada", comentou um. "Meu Deus! Ela arrasou", disse outro. "Amei o look", escreveu o terceiro.

O look dela de hoje 💖 pic.twitter.com/Mi8uXpJkZd — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 14, 2022

#LooksdaJade - A parte de cima do look que Jade Picon está usando hoje é da marca 'Marshall Columbia' e na promoção está R$589,00 (PREÇO ORIGINAL - R$1.629,00) 💜 #JadePicon#BBB22 🌪 pic.twitter.com/huUCf22eg2 — Acervo de Looks da Jade Picon 🌪 (@looksdaJade) February 14, 2022

A top model Bella Hadid usou esse modelo para o desfile da marca! #bbb22pic.twitter.com/uI96IkABYQ — Acervo de Looks da Jade Picon 🌪 (@looksdaJade) February 14, 2022

