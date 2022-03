BBB 22: Gustavo comenta sobre Paulo André: "Se eu fosse 2% menos hétero, eu pegava"

Na academia, brothers conversam sobre o atleta olímpico e Gustavo faz comentário inusitado

Caras Digital Publicado em 22/03/2022, às 12h24 - Atualizado às 13h11

O Jodo da Discórdia sempre rende bons embates no programa ao vivo e as conversas se extenderam para depois do fim da edição.



Na madrugada de ontem, 21, depois da dinâmica na área externa finalizada, Laís Caldas (30), Gustavo Marsengo (31), Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) foram para academia comentar sobre o Jogo da Discórdia. Depois de debaterem sobre os rankings criados por cada um, Jessi decide mudar o painel tático que usaram para nenhum outro brother desconfiar do que conversaram por lá.

Confira aqui o comentário de Gustavo Marsengo sobre Paulo André no Big Brother

No painel, todos os brothers são representados como cartoons. Para não deixar pistas aos próximos a entrarem na academia, Lina e Jessi começam a separar os brothers no painel por grupos. Ao colocarem seus bonecos ao lado do de Paulo André (23), a bióloga sugere: "Põe corações em volta!".



Laís brinca com as meninas: "Essas meninas são apaixonadas nesse PA...". Gustavo, seu affair dentro da casa, responde: "PA é...Eu já falei. Se eu fosse 2% menos hétero, eu já pegava ele...". Todas caem na risada após o comentário de Gustavo e Lina rebate: "Tem que ver se ele ia pegar, né?".