BBB 22: Eliezer afirma que Jessilane foi ameaçada por brother: ''Bizarro''

Eliezer Neto (31) decidiu contar para os colegas de confinamento um comportamento de Arthur Aguiar (32) que não o agradou.

O participante do BBB 22 conversou com Maria (21), Eslovênia Marques (25) e Vinícius (24) no quarto Lollipop sobre uma conversa do ator comJessilane Alves (26).

Durante a conversa, Eliezer afirmou que Arthur ameaçou a sister. "Você ficou sabendo do rolê? Que o Arthur ameaçou a Jessi?", disparou o designer. "Ameaçou?", questionou Eslô.

O brother deu detalhes sobre o ocorrido: "Ou você vota na Maria, ou eu voto em você", disse ele. Maria interrompe e explica: "Foi uma espéciezinha assim, não foi direto, mas foi, foi assim: 'ah, a gente podia ir em fulano'", falou ela. Elizer continua falando: "Meio bizarro, né", afirmou. "Bizarríssimo", comentou Eslô, assustada.

A conversa de Arthur e Jessi

Na academia do BBB 22, Arthur Aguiar se junta a Lucas Bissoli (31) e Jessilane. Os brothers começaram a conversar sobre o jogo. "O jogo está começando a ficar bom", disse o estudante de medicina.

O ator, então, reflete: "É, mano, mas assim. É aquela parada, é que ninguém quer jogar. Mas, tipo, dá para fazer várias estratégias, mano, várias. Não para botar uma pessoa no Paredão, mas para você sair, tá ligado?", falou ele. "Mas, para você sair, tem que colocar alguém que você conhece. Aí que é tenso", respondeu o capixaba.

Arthur discordou do brother: "Não, para você colocar alguém que você não tenha tanta intimidade e que você votaria, entendeu? Mas, é isso, vai chegar o momento em que as pessoas vão querer fazer isso", afirmou. "Se pá, já chegou", retruca Lucas.

O marido de Maíra Cardi (38) seguiu falando. "Já chegou, mas tem gente que não quer fazer, vou fazer o que? Tipo, eu e Jessi somos duas pessoas que estamos na reta essa semana pela casa. A gente consegue se livrar do Paredão se a gente quiser", comentou o ator. Jessi opina: "A questão é que eu ainda não vejo quais são as outras possibilidades", confessou. "Então, eu sei. Eu consigo enxergar. Eu e mais duas pessoas, sem a gente combinar, a gente já tem a mesma pessoa como opção de voto", disparou Arthur.