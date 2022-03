BBB 22: Douglas Silva é eliminado da prova do Líder e Eliezer comemora: "Graças a Deus!"

Douglas Silva aguenta mais do que 17 horas de prova, mas é eliminado pelo Big Boss ao dormir em pé

Caras Digital Publicado em 11/03/2022, às 19h57

A prova do Líder segue depois de mais de 20 horas desde seu início. Por enquanto, sete participantes já deixaram a competição pela liderança. O último, fez a felicidade de alguns dentro do quarto Lollipop.

Depois de aguentar mais de 16 horas de resistência, o ator Douglas Silva (33), não superou o sono e dormiu em pé. Como se sabe, não é permitido que os brothers façam suas "necessidades" ou durmam durante a prova. Depois de cochilar, o ator foi avisado pelo Big Boss, diretor do programa, que estava eliminado da disputa pela liderança. Apesar de decepcionado, a notícia de sua eliminação fez a festa de alguns do quarto Lollipop.

Confira aqui Eliezer comemorando a eliminaçaão de Douglas Silva da Prova do Líder



Na noite desta sexta-feira, 11, ao saber da novidade Eliezer (31) vai até o quarto e acorda Laís Caldas (30) e Vyni (24) para contar as boas novas: "DG saiu!", disse o designer. Vyni então o abraça. Eliezer continua: "Fica tranquilo (...) Calma que eles falaram que as meninas estão muito bem", referindo-se a Linn da Quebrada (31) e Natália Deodato (22)."Uma está do lado da outra, então uma vai dando força para a outra. Lucas, até agora, é o que está mais dormindo", explicou à dupla.



O bacharel em Direito então, torce para que Lucas Bissoli (31) seja o próximo desistente da disputa e espera que Lina seja a vencedora: "Lucas vai sair e Lina vai ganhar", profetizou.

O designer fluminense, segue comemorando a última eliminação da prova: ”Pelo menos o DG saiu. Graças a Deus, agora só falta Arthur e Lucas saírem. Liderança tem que ser de uma das duas. É isso aí, só vim dar essa notícia para vocês", disse ele saindo do quarto deixando os dois voltarem ao descanso pós prova de resistência.