BBB 22: Boninho comenta 'Jogo da Discórdia' e brinca com Tadeu Schmidt: ''Tiro, porrada e bomba''

O diretor Boninho vibrou com os resultados do 'Jogo da Discórdia' no BBB 22 e divertiu a web ao enviar um recado para o apresentador Tadeu Schmidt

Redação Publicado em 08/02/2022, às 08h46

Boninho (60), o diretor do BBB 22, usou as redes sociais para comentar as polêmicas do Jogo da Discórdia, que aconteceu na última segunda-feira, 8.

No Jogo da Discórdia, alguns brothers protagonizaram troca de alfinetadas e discussões durante o ao vivo e os emparedados Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33) foram os principais alvo confinados.

Animado, Boninho usou as redes sociais para compartilhar um vídeo falando sobre a movimentação no jogo e aproveitou o momento para enviar um recado ao novo apresentador do reality show, o jornalista Tadeu Schmidt (47).

"Tadeu Schmidt hoje foi quente! Tiro, porrada e bomba! Vai se acostumando! O BBB tá mais on de que nunca!", escreveu o diretor.

Boninho vibrou com 'Jogo da Discórdia' no BBB 22 e envia recado para Tadeu Schmidt:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)