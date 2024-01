Ana Clara Lima mostra rotina em época de BBB: 'Só Deus sabe’

Ana Clara Lima, apresentadora, compartilhou um pouco de sua rotina nas redes sociais nesta terça-feira, 16, dia de eliminação no BBB 24

Ana Clara mostrou um pouco da rotina na época do BBB nesta terça-feira, 16: Bom dia! Agora só Deus sabe quando minha casa vai me ver de novo', escreveu a apresentadora nos Stories do Instagram.

A apresentadora ainda mostrou que foi para aula de muay thai em seguida treinar, e em seguida deu um pulinho na praia para dar um mergulho no mar. "Não da pra ter tudo né? Sai do muay thai e fui dar um mergulho, cara a praia tá absurda de boa hoje… tipo assim descontroladamente boa, mas preciso ir trabalhar. Foi literalmente um mergulho e vim embora. Já estou indo para os estúdios globo", disse Ana Clara.

“Mas que privilégio, me senti muito privilegiada hoje de poder acordar e ir malhar e depois ir pular no mar, juro”, refletiu a apresentadora, que ficou famosa após participar da edição de 2018 do Big Brother Brasil ao lado de seu pai, Ayrton Lima.

Nesta terça-feira, mais um participante se despede do BBB 24 e dessa vez o paredão está formado com três participantes da casa: Beatriz, Davi e Lucas Pizane. A votação dessa vez é para ficar. Então, o público deve votar em quem quer que permaneça na casa. Será eliminado quem tiver menos votos.

O programa ao vivo de hoje começa às 22h25 (horário de Brasília) na Globo. A Eliminação inicia após os VTs dos emparedados e os quadros do reality

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara Lima fala de gafe ao chegar de viagem nos Estados Unidos

No final do ano passado, Ana Clara curtiu um período de férias na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e na época compartilhou uma gafe que cometeu com os seus seguidores: "A gente chegou e não sabe se é essa casa. Estamos tentando abrir. Se não for, tem uma câmera aqui daqui a pouco vai chegar a polícia. Alessandra tá lá tentando ver se não chega nenhum jacaré aqui porque tem um monte de lago em volta e é isso", diz ela inicialmente.

Mais tarde, Ana Clara confirmou que era a casa errada: "Colocamos as malas todas de volta no carro. Tentamos 'arrombar' uma casa aqui, meu Deus do céu. Se esconde pelo amor de deus. Se formos presas já sabem", brincou.