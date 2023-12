Ana Clara Lima fala de gafe ao chegar de viagem nos Estados Unidos

'Se formos presas, já sabem', a apresentadora e ex-BBB, Ana Clara, comentou brincando sobre o caso nos Stories de seu Instagram

Nesta sexta-feira, 8, Ana Clara compartilhou uma gafe que cometeu em suas férias ao chegar em Orlando, na Flórida. A apresentadora e ex-BBB contou para seus seguidores, nos Stories de seu Instagram, que quase entrou na casa errada acompanhada da família.

"A gente chegou e não sabe se é essa casa. Estamos tentando abrir. Se não for, tem uma câmera aqui daqui a pouco vai chegar a polícia. Alessandra tá lá tentando ver se não chega nenhum jacaré aqui porque tem um monte de lago em volta e é isso", diz ela inicialmente.

Mais tarde, Ana Clara confirma que era a casa errada: "Colocamos as malas todas de volta no carro. Tentamos 'arrombar' uma casa aqui, meu Deus do céu. Se esconde pelo amor de deus. Se formos presas já sabem", brincou.

Ana Clara Lima se revolta com vizinhos

No dia 1 de julho, a apresentadora Ana Clara Lima apareceu indignada nas redes sociais para expor uma situação que aconteceu no condomínio onde mora, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, a ruiva, que comanda a nova temporada de Túnel do Amor, ficou revoltada com atitude dos moradores do local com funcionários do prédio.

A ruiva explicou que só moradores podem utilizar os elevadores sociais, mesmo quando os de serviço estão em manutenção. "Estava eu no meu corredor e tinha uma das meninas que faz manutenção no prédio, fazendo a limpeza. Um dos elevadores de serviço do meu condomínio, não está funcionando. A gente estava conversando e vocês acreditam que a menina me falou que tem gente que mora lá que quando vê ela dentro do elevador social, manda ela sair... Oi?", iniciou ela.

Em seguida, Ana Clara disse: "O elevador chegou e tinha um rapaz que estava fazendo obra em algum apartamento, não sei, ele estava sujo de tinta. Aí eu entrei no elevador e ele começou a se justificar: 'Olha moça, eu só estou nesse elevador porque o outro está quebrado'".

"Aí eu pergunto pra vocês: qual é a p**** do problema das pessoas andarem no elevador? Uma coisa é entrar com móvel, material de construção, sem a proteção no elevador social, porque é regra. Mas, agora, um ser-humano estar no elevador. Qual o problema? E o pior, o outro elevador está quebrado, você quer que ele faça o quê? Vá de escada? Ou então saia do elevador para o alecrim dourado ir sozinho? Eu tô pensando nisso até agora, não consigo parar de pensar porque achei um absurdo", disparou.