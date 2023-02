Aborto, reality na Record e novo casamento: Por onde anda Munik Nunes, a campeã do BBB 16?

Na época com 19 anos, Munik Nunes se tornou uma das campeãs mais jovens do reality show

Há sete edições do Big Brother Brasil, os fãs do reality show da Globo conheciam Munik Nunes. Na época, com apenas 19 anos, a estudante goiana encantou o país e se tornou a campeã do BBB 16, se tornando uma das mais jovens vencedoras do programa. Hoje, ela é casada, trabalha com internet, ainda vive com rendimentos do prêmio da atração e não esconde o sonho de ser mãe, após ter sofrido um aborto espontâneo.

Hoje, aos 26 anos, a influenciadora acumula mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram. Na rede social, ela mostra momentos de viagens, rotina de treinos e seus trabalhos com publicidade entre publicações no feed e Stories. Além disso, ela também costuma exibir a rotina ao lado de seu marido, Paulinho Simão, ex-noivo de Emilly Araújo, campeã do BBB 17.

Os dois assumiram o namoro em janeiro do ano passado e se casaram em outubro de 2022, em uma cerimônia íntima e afastada dos holofotes. Tanto que a influenciadora decidiu mostrar registros da união apenas em fevereiro deste ano, em um vídeo com um compilado de fotos do dia, compartilhado em seu perfil do Instagram.

"Sr. e Sra. Simão", escreveu ela, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e internautas celebraram a união do casal. "Felicidades", escreveu Breno Simões, participante do BBB 18, que é casado com a também ex-BBB Paula Amorim. "Sempre tive certeza que seria firmada essa união!", escreveu outra. "Te amo minha esposa", respondeu Paulinho, que é bastante discreto e possui uma conta fechada no Instagram.

Além disso, a ex-BBB conta que também soube aproveitar o prêmio da edição do programa. Na época, ela ganhou R$ 1,5 milhão e não gastou um centavo ao sair do programa, escolhendo deixar tudo na conta bancária para aplicar em investimentos. "Deixei o dinheiro na conta alguns meses e depois dei 500 mil do prêmio para os meus pais. Fiquei com 1 milhão e esse dinheiro ainda rende", contou ela, em entrevista concedida ao UOL.

Ela também soube trabalhar com a fama que ganhou após vencer a edição e, na mesma entrevista, afirmou que atualmente consegue ter mais rendimento do que em 2016, quando ganhou o reality show. "Hoje ganho até mais do que quando saí do reality. Há cinco anos, era mais devagar a publicidade no Instagram e poucas lojas on-line. O preço também era outro. Eu cobrava mais barato, não sabia como vender um produto."

O SONHO DE SER MÃE

Nunes sofreu um aborto espontâneo ao descobrir que estava grávida em 2021. Na época, ela havia se separado recentemente de seu então marido, o empresário Anderson Felício, e contou com o apoio da mãe no episódio que classificou como desesperador. "Foi um choque porque eu não sabia que estava grávida", disse ela, na época.

Apesar de ser bastante discreta quanto à vida pessoal, ela falou sobre o assunto com os seguidores e recebeu apoio de fãs que já tinham passado pelo mesmo. A influenciadora ainda contou, em conversa com o Splash, que optou por não contar ao pai do bebê, já que os dois não haviam planejado a gravidez e não estavam mais juntos.

Ela afirma que ainda nutre o sonho de ser mãe, e pretende ter ao todo três filhos, sejam biológicos ou adotados. A influenciadora e o empresário foram casados por cerca de dois anos e, juntos, chegaram a participar do Power Couple Brasil, da Record TV, e ficaram em terceiro lugar.

A separação dos dois foi conturbada, marcada por provocações nas redes sociais e, segundo a influenciadora, tons de deboche vindos do empresário. Porém, Nunes assegura que não guarda mais mágoas do ex-marido. "Foi bem desgastante, mas hoje não tenho mais mágoa."