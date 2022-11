Tiago Barnabé, a Narcisa do Programa Eliana, sofre acidente doméstico e vai ao hospital

Intérprete da Narcisa no Programa Eliana, o ator Tiago Barnabé vai parar no hospital após acidente em casa: 'O sangue começou a sair muito'

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 18h20

O ator Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Narcisa no Programa Eliana, do SBT, preocupou os fãs ao revelar que sofreu um acidente doméstico nesta terça-feira, 15. Ele acabou de voltar de uma viagem à trabalho para as Ilhas Maldivas com Eliana e já precisou procurar um hospital para receber atendimento.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que sofreu um corte no pé e precisou levar pontos. O acidente aconteceu quando ele foi correr atrás das galinhas de sua criação quando elas escaparam. Ele acabou pisando em um ferro de uma viga e precisou de atendimento médico.

“Estou passando aqui para acalmar os meus fãs, meus amigos... Estou recebendo muitas mensagens sobre o que eu fui fazer no hospital. O que acontece é que aqui em casa a gente um quintal que é a parte de cima, desce a grama e tem uma parte de baixo. As minhas galinhas acabaram escapando e foram para esse lado do quintal de baixo e eu fiquei com muito medo. Eu acabei pulando da parte alta para a parte baixa. Nem eu e nem o meu jardineiro notamos, ao longo do tempo, que existia uma viga com um ferro para fora porque a grama cobria. Quando eu pulei, esse ferro entrou no meu pé. Eu só tive tempo de gritar. O sangue começou a sair muito. Minha esposa me pegou e me levaram para o hospital. Já estou medicado, levei pontos e agora está tudo bem. O que aconteceu foi um acidente doméstico comigo”, disse ele, que já está em casa.

Assista ao vídeo de Tiago Barnabé: