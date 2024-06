Saiba se o preenchimento labial pode ou não melhorar a performance no beijo

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Karina Moreno, especialista em harmonização orofacial e estética, explica as vantagens e os riscos da técnica

Dia dos Namorados, clima de romance no ar, aquela vontade imensa de curtir a data ao lado da pessoa especial, muitos beijos... Mas será que quem tem preenchimento labial pode melhorar a performance no beijo? Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Karina Moreno, especialista em harmonização orofacial e estética, responde a dúvida.

“O preenchimento labial, procedimento que consiste na aplicação de ácido hialurônico, proporciona mais volume à boca e está ligado à busca por uma aparência mais atraente, com lábios mais carnudos. Um estudo divulgado em 2020 revelou que a técnica também pode aumentar a satisfação com o beijo”, informa.

De acordo com a especialista, cerca de 98% dos pacientes afirmaram estar mais satisfeitos com o beijo e que a atração dos parceiros aumentou após o procedimento. No entanto, o método pode trazer riscos e consequências maiores caso seja feito de forma equivocada.

“O lábio é uma região extremamente vascularizada e inervada. Por isso, é bom procurar por um profissional que tenha bons conhecimentos de anatomia e técnicas adequadas para evitar colocações do preenchedor de uma maneira inadequada ou que traga algum tipo de bloqueio vascular. Se o ácido hialurônico for colocado em uma quantidade inadequada e sem os devidos cuidados, pode trazer consequências graves, como uma necrose”, ressalta.

Para Karina, os profissionais devem considerar as condições prévias de saúde do paciente, realizando uma anamnese detalhada (questionário que irá investigar toda a saúde do paciente). “Os procedimentos labiais podem reativar o vírus da Herpes em pacientes que o possuam, ocasionando novas infecções caso não seja feita a correta prevenção. Para esses casos, é fundamental a prescrição de medicação profilática três dias antes do procedimento, continuando por três dias depois, para evitar que a doença reapareça”, fala.

A especialista destaca ainda a importância de se ater a produtos corretos para que a técnica seja feita. “Temos os materiais que são mais adequados para fazer o preenchimento labial. Não é qualquer preenchedor que vai deixar o lábio com maleabilidade, volume e textura ideais. Além disso, o método é bem doloroso se não for feito sob anestesia local”, diz Karina, acrescentando que concorda que os resultados são muito satisfatórios e que nota um aumento na autoestima dos pacientes que o realizam, além de relatarem um prazer maior no beijo.

Karina Moreno - Formada em Odontologia pela USP; Especialista em harmonização orofacial e estética; Mentorias personalizadas no Instituro Karina Moreno; Sócia e Fundadora da SkinFluence Academy; Idealizadora do Protocolo Baby Skin. CRO-SP: 91.758.