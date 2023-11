Qual é o estado de saúde de Rico Melquiades? Ele já recebeu alta hospitalar

Rico Melquiades deixa o hospital e um amigo diz como ele está após ter sido internado às pressas

O influenciador digital e ex-A Fazenda Rico Melquiades já recebeu alta hospitalar após ter sido internado às pressas nesta segunda-feira, 6. Ele passou mal pela manhã ao sentir fortes dores na região da coluna e dos rins. Agora, o amigo dele, Bruno Ribeiro, contou que o artista fez exames no hospital e deixou o local para repousar em casa.

"Saímos há pouco tempo. Fizemos alguns exames e estamos aguardando resultados. Mas ele foi medicado e não quis ficar internado. Estou deixando ele em casa para repousar. [Ainda] sente um pouco de dor, mas não tão forte como estava", disse ele para a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Então, o amigo ainda contou detalhes de como o Rico estava antes de ser internado. "Rico me ligou era 11h, dizendo que estava com muitas dores na região da coluna/rins. Fui até ele, tive que botar fraldas nele, porque ele não conseguia se mexer e estava urinando constante. Liguei para a ambulância, medicaram ele, mas não tem um diagnóstico certo. Mas as dores eram muito fortes, ele gritava e chorava muito", afirmou.

Mais cedo, a equipe de Rico Melquiades informou sobre o estado de saúde dele. “Hoje pela manhã, Rico Melquiades acordou com dores intensas na região da coluna e rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica. Estamos acompanhando de perto o seu estado de saúde e, em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico”, encerraram.

Resultado da cirurgia plástica de Rico Melquiades

O ex-A Fazenda e influenciador digital Rico Melquiades surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que fez no rosto. Ele já contou que gastou cerca de R$ 50 mil para fazer procedimentos estéticos no rosto após receber críticas para a sua aparência.

O rapaz mostrou o resultado da cirurgia em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, e também em uma foto nas redes sociais. No procedimento, ele fez rinoplastia, afinou o rosto e também fez mudanças nos olhos e na boca.

Na legenda foto no Instagram, Rico escreveu: “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”.